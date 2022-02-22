Aslı Bekiroğlu ile Kubilay Aka birlikteliği

Birlikte oldukları iddia edilen ikiliden Aslı Bekiroğlu ile oyuncu meslektaşı Kubilay Aka el ele görüntülendi. Gelişmelerin ardından Bekiroğlu'nun sevgilisi Çağrı Telkıvıran sevgilisiyle olan fotoğraflarını silip, takipten çıkardı.

Haberler 22.02.2022 - 17:42

Aslı Bekiroğlu ile Kubilay Aka birlikteliği - 1

Geçtiğimiz haftalarda Maske Kimsin Sen programında beraber yer alan Aslı Bekiroğlu ve Kubilay Aka'nın birlikte olduğu iddia edildi.


Aslı Bekiroğlu ile Kubilay Aka birlikteliği - 2

2. Sayfa'nın haberine göre; Çekimlerde yakınlaşan ikilinin arkadaşlığının kısa sürede aşka dönüştüğü öne sürüldü.

Aslı Bekiroğlu ile Kubilay Aka birlikteliği - 3

Program çıkışında görüntülenen ikili konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.


Aslı Bekiroğlu ile Kubilay Aka birlikteliği - 4

Bekiroğlu'nun beraber olduğu Çağrı Telkıvıran gelişmelerin ardından Bekiroğlu ile yer aldıkları fotoğrafları sosyal medya hesabından sildi.


Aslı Bekiroğlu ile Kubilay Aka birlikteliği - 5

SMiray Daner ile birlikteliği gündem olan Aka'nın son olarak Alara Bozbey ile sevgili olduğu öne sürülmüştü.

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