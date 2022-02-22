Aslı Bekiroğlu ile Kubilay Aka birlikteliği

Haberler 22.02.2022 - 17:42
Geçtiğimiz haftalarda Maske Kimsin Sen programında beraber yer alan Aslı Bekiroğlu ve Kubilay Aka'nın birlikte olduğu iddia edildi.
2. Sayfa'nın haberine göre; Çekimlerde yakınlaşan ikilinin arkadaşlığının kısa sürede aşka dönüştüğü öne sürüldü.
Program çıkışında görüntülenen ikili konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.
Bekiroğlu'nun beraber olduğu Çağrı Telkıvıran gelişmelerin ardından Bekiroğlu ile yer aldıkları fotoğrafları sosyal medya hesabından sildi.
SMiray Daner ile birlikteliği gündem olan Aka'nın son olarak Alara Bozbey ile sevgili olduğu öne sürülmüştü.