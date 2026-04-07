Aslı Bekiroğlu yedinci kez ameliyat olacak. Takipçilerinden dua istedi

“Dışarıdan bakıldığında basit gibi görünen bir miyom ameliyatıyla başlayan ve bu ameliyatta yapılan hatalar nedeniyle birçok ameliyat geçirmek zorunda kaldığım çok zor ve yorucu bir süreçten geçtim” diyen Bekiroğlu, bu süreci paylaşmamayı tercih ettiğini ancak hem fiziksel hem psikolojik olarak yorulduğunu ifade etti.

Ünlü oyuncu, sözlerine "İki yıl boyunca çok zor şeyler yaşadım. Hayatımı gülerek yaşamaya devam ediyor oluşum bazı doktorlarımı şaşkınlık içinde bıraktı ve ara sıra "Aslı, çok zor 8-9 saatlik iki tane dev ameliyat geçirdin. Ölümden döndün iki kez. Dikkat et" diye uyarmak zorunda kaldılar. 6 tane ameliyat geçirdim, yıprandım, zorlandım. Bir tane daha kaldı" diye devam etti.

Yaşadıklarının hatalı ameliyatın sonucu olduğunu iddia eden Bekiroğlu, bu sebeple hukuki yollara başvuracağını açıkladı.