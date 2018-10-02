Aslı Enver: Baştan başlamak istemem

Murat Boz ile barıştıkları iddia edilen İstanbullu Gelin'in yıldızı Aslı Enver, “Kariyerime en baştan başka bir yerde başlamak istemem" dedi. Enver Murat Boz hakkında ise sessizliğini korudu.
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Star TV ekranlarında yayınlnana İstanbullu Gelin'de Süreyya karakterine hayat veren Aslı Enver, L’Officiel dergisine kapak oldu.
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34 yaşındaki yuncu, “Başka bir yerde sıfırdan başlamayı düşünüyor musunuz?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Kariyerime en baştan başka bir yerde başlamak istemem. Çünkü iyisiyle, kötüsüyle gelmiş olduğum bir yol var."
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"Yeni yerde hayatı kurmak şartsa, kimsenin seni tanımadığı ve kafasında seninle ilgili iyi ya da kötü hiçbir yargısının olmadığı bir şehir iyi gelebilir”
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Öten yandan Enver'in geçtiğimiz aylarda ayrıldığı Murat Boz ile barıştıkları iddiaları hakkında henüz bir açıklama yapmadı.