Aslı Enver: Onun kadar iyimser değilim

1 Başrolünü Özcan Deniz'le paylaştığı İstanbullu Gelin'de Süreyya karakterine hayat veren Aslı Enver Ranini'ye konuştu. 33 yaşındaki Enver diziyi karakterini ve bilinmeyenlerini anlattı.

2 Süreyya’nın ilk bölümden itibaren çıktığı yolculukta şu an hangi duraktasınız? Bu süre boyunca karakterin gelişmesini, evrimini nasıl yorumluyorsunuz?



- Süreyya’yı ilk tanıdığımızda hayatta kalmak, tek başına var olmak ve teyzesine bakmak gibi sorumluluklara sahipti. Bu zor hayat koşullarında aşka da yer yoktu. Sonra sürpriz bir şekilde karşısına aşk çıkınca, buna ilk başta inanmak istememesi, “Hayatta benim gibi birinin başına neden böyle bir sürpriz gelir ki?” duygusuyla verdiği tepki yavaş yavaş kırıldı. Kendini aşka teslim ettikten sonra da etrafındaki her şeyi güzelleştirme ve kendi iç güzelliğini keşfetme aşamasına geçtiğini düşünüyorum.

3 İçinde bulunduğu koşullar açısından ütopik kalmıyor mu biraz? Onu, Aslı Enver’in gözünden kelimelere döksek nasıl bir kadın çıkıyor ortaya?



- Aslında çok da ütopik bulmuyorum. Çünkü bence Süreyya’nın kendine ait bencillikleri de var. Etrafını güzelleştirdiği ve insanlara iyi davrandığı kadar işine gelmediğinde çok ani dönüşleri de oluyor. Ve kendi tarafını çok sağlam şekilde savunabiliyor, bunun için her zaman çok haklı bir sebebe de ihtiyacı yok üstelik. Bunu da yönetmenimizle biraz törpüleyerek yansıtmaya çalışıyoruz ama gerçek dışı olduğunu da düşünmüyorum.

4 Süreyya’yı en çok sorguladığınız sahne hangisiydi? Ve kendinizi Süreyya ile bir bütün hissettiğiniz, etkisini en derinliklerinizde bile yaşadığınız sahne hangisiydi?



- En çok sorguladığım sahne Begüm’le devamlı çatışma halinde olduğum sahneler oldu. Aslında Begüm’ün bir suçu olmadığını bilmesine rağmen Süreyya bir küsüp bir barışıyordu kendi içinde. Affettiysen neden bu durumu devam ettiriyorsun, affedemediysen neden barışmış gibi yapıyorsun? Süreyya’nın Begüm’le olan ilişkisinde çok gelgit yaşıyordum. Ya da belki de öyle bir ilişkide olmalılardı, bilemiyorum.

5 Setin paydos dediği anki Aslı Enver’e gelsek onun imza özellikleri için neler söyleyebiliriz?



- Setin paydosunda muhtemelen arkamda arabaya koşarken çıkan toz bulutunu görürdünüz (gülüyor.) Set dışında çok daha net biriyim. Yine Süreyya’ya gidecek bu sorunun cevabı ama… Süreyya’nın duygu gelgitleri oluyor malum ve bazı duyguları daha uzun yaşayabiliyor. Ben o duygulardan çok daha çabuk sıyrılıp, normal hayat rutinime girme taraftarıyım. Olumsuz, kötü ya da depresif duygulardan daha çabuk kurtuluyorum. Bunun dışında hızlıyım, pratik biriyim. Onun kadar iyimser değilimdir bazen.