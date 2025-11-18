Aslı Enver'den kızı Elay ile yeni kareler
18.11.2025 13:27
NTV - Haber Merkezi
Uzun bir aradan sonra "Enfes Bir Akşam" adlı dizide rol alan Aslı Enver, minik kızı Elay ile keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı.
Son olarak Engin Akyürek ile “Enfes Bir Akşam” adlı dizide başrol oynayan Aslı Enver, kariyeri kadar özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.
Berkin Gökbudak ile gözlerden uzak ilişkisini 2022 yılında nikahla taçlandıran Aslı Enver, 4 Temmuz 2023'te de ilk kez anne oldu.
Bebeğine Elay adını veren 41 yaşındaki ünlü oyuncu, vaktinin çoğunu kızıyla geçiriyor. Zaman zaman kızıyla keyifli anlarını paylaşan Enver, bu karelere yenilerini ekledi.
"KIZIM" NOTUYLA PAYLAŞTI
Aslı Enver, paylaşımına kırmızı kalp emojisiyle "Kızım" notunu düşerken; minik Elay'ın babası Berkin Gökbudak'a benzerliği dikkat çekti.
"ÇOK GÜZELSİNİZ"
Anne kızın keyifli pozlarına binlerce beğeni ve "Maşallah", "O siyah beyaz fotoğraftaki anneye hayran bakış", "Çok güzelsiniz", "Hayatın en güzel anları" gibi yorumlar geldi.