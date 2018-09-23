Aslı Enver’i isyan ettiren haber: Evli ve çocuklu iş adamıyla sevgili

Aslı Enver, bu haberlerin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:



“Bugüne kadar asla doğruluk payı olmayan, çirkin iddialarla yapılan, ayrılık sebebi olarak gösterilen hiçbir haber için açıklama yapmadım. Ancak devamlı evli ve çocuklu kişilerle adımı kullanarak, gerçeklik payı olmayan ‘iddia edildi’ denilerek haberler yapılması artık beni de ailemi de ciddi derecede üzüyor ve yıpratıyor. Bu haberi ortaya atan Instagram hesabı ve gazeteyle de ilgili hukuki süreci başlatmış bulunmaktayız. Bundan sonra bu tarz haberler için de hukuki hakkımı kullanacağımı belirtmek isterim.”