Aslı Enver’i isyan ettiren haber: Evli ve çocuklu iş adamıyla sevgili
Aslı Enver, evli ve çocuklu bir iş adamıyla ilişki yaşadığı haberlerine isyan etti: Bundan sonra bu tarz haberler için hukuki hakkımı kullanacağım.
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1Star TV’de yayınlanan İstanbullu Gelin dizisinin yıldız oyuncusu Aslı Enver, evli bir iş adamıyla aşk yaşadığı iddiasına isyan etti.
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Bir gazetede yer alan habere göre 5 ay önce Murat Boz'dan ayrılan Aslı Enver, kumral ve renkli gözlü bir iş adamıyla tanıştı.
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İkilinin, arkadaşlığı hızla aşka dönüştü. İş adamının romantik jestleriyle ayakları yerden kesilen Aslı Enver'in bu rüyası kısa sürdü. Gizemli iş adamı, ünlü oyuncuya evli ve çocuklu olduğunu ancak eşiyle yakın zamanda boşanacağını söyledi. Ancak haberde, bu durumu kabul etmeyen Aslı Enver'in, iş adamına mutluluklar dileyerek onu hayatından çıkardığı iddia edildi.
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Aslı Enver, bu haberlerin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Bugüne kadar asla doğruluk payı olmayan, çirkin iddialarla yapılan, ayrılık sebebi olarak gösterilen hiçbir haber için açıklama yapmadım. Ancak devamlı evli ve çocuklu kişilerle adımı kullanarak, gerçeklik payı olmayan ‘iddia edildi’ denilerek haberler yapılması artık beni de ailemi de ciddi derecede üzüyor ve yıpratıyor. Bu haberi ortaya atan Instagram hesabı ve gazeteyle de ilgili hukuki süreci başlatmış bulunmaktayız. Bundan sonra bu tarz haberler için de hukuki hakkımı kullanacağımı belirtmek isterim.”
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Murat Boz’la 2,5 yıllık ilişkisini geçtiğimiz nisan ayında bitiren Aslı Enver, bugüne kadar ayrılığına dair hiç açıklama yapmamıştı.
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Enver’in, Boz’un jüri üyeliği yaptığı O Ses Türkiye’nin çekimlerine katılmasıyla başlayan ilişkileri, 2017’nin Mayıs ayında sekteye uğramış, çift iki ay sonra barışmıştı.