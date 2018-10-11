Aslıhan Doğan'dan ilk açıklama (Berkay-Arda Turan kavgası)

1 ASLIHAN DOĞAN'DAN İLK AÇIKLAMA Arda Turan ile Berkay arasında Emirgan'da bir mekanda yaşanan yumruklu kavganın ardından Aslıhan Doğan Turan sosyal medyadan bir açıklama yayınladı. Doğan Turan şu sözleri dile getirdi: "Yaşanmışlıklarıyla her daim olgunlaşmış bir insan, yetiştirilme şeklinden ötürü aile kavramının ne olduğunu iyi bilen bir evlat, tahmin edilenden çok daha güçlü bir kadın ve en önemlisi bir anne adayı olarak yazıyorum."

2 "İlişkimin ilk gününden evliliğimin bugününe kadar ne saçmalık varsa önüme sunuldu."

3 Farklı amaçlara hizmet eden, beni sosyal platformda eleştirmeyi kendinde hak gören ve malesef mutsuzlukla beslenen hazımsız insanlarla karşılaştım."

4 "Sabrım birçok kez denensede bugüne dek kimseye istediğini vermedim. Bugün de vermeyeceğim."

5 "Allahın izniyle oğlumu kucağıma almama çok az kala, yazılıp çizilen hiçbir şeyin ve hiçbir 3. şahsın bana ve aileme zarar verebilecek nitelikte olmadığını bilmenizi isterim. Saygılar..."

6 ARDA TURAN NE DEDİ? Kavga haberiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Arda Turan şunları söyledi: "Bugün gazetelerde çıkan haberle ilgili kısa bir açıklama yapmak isterim. İzin günümde arkadaşlarımla gittiğim bir mekanda yaşadığımız tartışmanın sebebi bir 'namus' konusu gibi haberleştiriliyor. Basit bir tartışma yaşanmıştır, doğrudur ama sebebi anlatılan şekilde değildir. Böyle bir şeyin olması da mümkün değildir. Her iki tarafa da geçmiş olsun.

7 "SEBEBİNİ BERKAY’A SORUN" Hürriyet'ten Onur Baştürk'ün haberine göre; olayı daha fazla uzatmak istemediğini belirten Turan, “Sadece şunu yazabilirsin�� deyip “Geldi, ensemden tuttu. Sebebini Berkay’a sorun, anlatabiliyorsa anlatsın” diye konuştu.



Turan, Berkay’dan özür dilediği iddialarının da gerçeği yansıtmadığını söyleyerek, “Öyle bir şey yapmadım, niye özür dileyeyim?" dedi.