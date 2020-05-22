Aslıhan Gürbüz: Aman israf etmeyin

22.05.2020 - 14:16
Star TV'de yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler'de Merve karakterine hayat verdikten sonra İstanbul'dan taşınan ve doğayla iç içe yaşamayı tercih eden Aslıhan Gürbüz, yeni hayatına dair detayları Instagram sayfasından paylaşıyor.
36 yaşındaki oyurcu kiraz ve erik ağaçları arasında çekilmiş fotoğraflarının altına "Yediğiniz tüm sebze ve meyvelerin, sofralarınıza gelene kadar, öyle emek dolu hikayeleri, öyle zor yolculukları var ki, aman diyim israf etmeyin" notu düştü.
Gürbüz, dün de kendisine en çok sorulan "Nerede yaşıyorsunuz" sorusunun cevabını şu sözlerle açıkladı:
"Bir suyun kenarında, bir ağacın altında, bir ormanın içinde ya da ıssız olmaya yakın bir adada… Bu memleketin bir köşesinde, bir çoğunun önünden geçtiği, bir çoğunun göremediği çokçalarının kıymetini bilmediği bir enlem ve boylamda yaşıyorum."