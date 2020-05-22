Aslıhan Gürbüz: Aman israf etmeyin

6 senede 4 ameliyat ve 3 ayrı sakatlık yaşadıktan sonra sağlıklı bir yaşam için hayatını değiştiren oyuncu son olarak takipçilerine bir uyarıda bulundu.

36 yaşındaki oyurcu kiraz ve erik ağaçları arasında çekilmiş fotoğraflarının altına "Yediğiniz tüm sebze ve meyvelerin, sofralarınıza gelene kadar, öyle emek dolu hikayeleri, öyle zor yolculukları var ki, aman diyim israf etmeyin" notu düştü.

Gürbüz, dün de kendisine en çok sorulan "Nerede yaşıyorsunuz" sorusunun cevabını şu sözlerle açıkladı:

"Bir suyun kenarında, bir ağacın altında, bir ormanın içinde ya da ıssız olmaya yakın bir adada… Bu memleketin bir köşesinde, bir çoğunun önünden geçtiği, bir çoğunun göremediği çokçalarının kıymetini bilmediği bir enlem ve boylamda yaşıyorum."

"Yeşili-maviyi, suyu-gökyüzünü, ağacı-çiçeği, kuşu-yosunu görmeyi çok seviyorum. Uyandığımda karşı evi değil bir ağacı görmeyi, evden çıkınca AVM’ye değil, patikaya uğramayı çok seviyorum. Yani doğayı çok seviyorum, neresi olduğu mühim değil, görüyor ve seviyorsan cennettesin. Koruyor ve saygı duyuyorsan cennetlik… Bu memleketin cennet gibi bir köşesinden herkese selamlar"