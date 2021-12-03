Aslıhan Gürbüz'ün taciz isyanı: Bana ulaşmaya çalışan bir hıyar var!

Haberler 03.12.2021 - 12:43
Muhteşem Yüzyıl: Kösem, Ufak Tefek Cinayetler gibi dizilerle yıldızı parlayan ve son olarak Masumlar Apartmanı dizisinde rol alan Aslıhan Gürbüz'ün (38) başı bir tacizciyle dertte. Ünlü oyuncu, arkadaşlarını hack'leyerek kendisine ulaşmaya çalışan kişiye sosyal medyadan isyan etti.
"BANA ULAŞMAYA ÇALIŞAN BİR HIYAR VAR!"
Instagram hesabından açıklama yapan Gürbüz, "Aylardır en yakın arkadaşlarımı hack'leyip, anneme, kardeşime, yakın çevreme ve bana ulaşmaya çalışan bir hıyar var! Yavrum senin derdin bensem niye başka bir yol denemiyorsun? Niye insanlara musallat oluyorsun?" ifadelerini kullandı.
Gürbüz, tacizciye, "Ben mesajları okumadan siliyorum, boşa uğraşıyorsun" sözleriyle seslendi.
"BİZ SUSMAYACAĞIZ, SİZ ADAM OLACAKSINIZ!"
Ege’ye yerleşip çiftlik hayatı yaşayan oyuncu, daha önce de taciz mesajını ifşa etmişti. Gürbüz, D.A.'nın çirkin mesajını sosyal medya hesabından yayınlayıp, "Biz susmayacağız, siz adam olacaksınız!" demişti.
İfşalandığını gördüğünde, "Dikkat çekmek için yazdım" diyen kişinin hadsizliğine tepki göstermeye devam eden oyuncu, "Burası dikkat çekeceğiniz bir yer değil" diye yanıt vermişti.