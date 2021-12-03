Aslıhan Gürbüz'ün taciz isyanı: Bana ulaşmaya çalışan bir hıyar var!

"BANA ULAŞMAYA ÇALIŞAN BİR HIYAR VAR!"

Instagram hesabından açıklama yapan Gürbüz, "Aylardır en yakın arkadaşlarımı hack'leyip, anneme, kardeşime, yakın çevreme ve bana ulaşmaya çalışan bir hıyar var! Yavrum senin derdin bensem niye başka bir yol denemiyorsun? Niye insanlara musallat oluyorsun?" ifadelerini kullandı.