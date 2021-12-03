Aslıhan Gürbüz'ün taciz isyanı: Bana ulaşmaya çalışan bir hıyar var!

Ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz, kendisini ve yakın çevresini taciz eden kişiye sosyal medyadan isyan ederek, "Aylardır en yakın arkadaşlarımı hack'leyip, anneme, kardeşime, yakın çevreme ve bana ulaşmaya çalışan bir hıyar var! Yavrum senin derdin bensem niye başka bir yol denemiyorsun?" dedi.

Haberler 03.12.2021 - 12:43

Aslıhan Gürbüz'ün taciz isyanı: Bana ulaşmaya çalışan bir hıyar var! - 1

Muhteşem Yüzyıl: Kösem, Ufak Tefek Cinayetler gibi dizilerle yıldızı parlayan ve son olarak Masumlar Apartmanı dizisinde rol alan 'ün (38) başı bir tacizciyle dertte. Ünlü oyuncu, arkadaşlarını hack'leyerek kendisine ulaşmaya çalışan kişiye sosyal medyadan isyan etti.

Aslıhan Gürbüz'ün taciz isyanı: Bana ulaşmaya çalışan bir hıyar var! - 2

"BANA ULAŞMAYA ÇALIŞAN BİR HIYAR VAR!"

Instagram hesabından açıklama yapan Gürbüz, "Aylardır en yakın arkadaşlarımı hack'leyip, anneme, kardeşime, yakın çevreme ve bana ulaşmaya çalışan bir hıyar var! Yavrum senin derdin bensem niye başka bir yol denemiyorsun? Niye insanlara musallat oluyorsun?" ifadelerini kullandı.

Aslıhan Gürbüz'ün taciz isyanı: Bana ulaşmaya çalışan bir hıyar var! - 3

Gürbüz, tacizciye, "Ben mesajları okumadan siliyorum, boşa uğraşıyorsun" sözleriyle seslendi.

Aslıhan Gürbüz'ün taciz isyanı: Bana ulaşmaya çalışan bir hıyar var! - 4

"BİZ SUSMAYACAĞIZ, SİZ ADAM OLACAKSINIZ!"

Ege’ye yerleşip çiftlik hayatı yaşayan oyuncu, daha önce de taciz mesajını ifşa etmişti. Gürbüz, D.A.'nın çirkin mesajını sosyal medya hesabından yayınlayıp, "Biz susmayacağız, siz adam olacaksınız!" demişti.

Aslıhan Gürbüz'ün taciz isyanı: Bana ulaşmaya çalışan bir hıyar var! - 5

İfşalandığını gördüğünde, "Dikkat çekmek için yazdım" diyen kişinin hadsizliğine tepki göstermeye devam eden oyuncu, "Burası dikkat çekeceğiniz bir yer değil" diye yanıt vermişti.

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