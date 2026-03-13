Aslıhan Karalar'ın evi küle dönmüştü. Yangının çıkış sebebini açıkladı
13.03.2026 12:30
NTV - Haber Merkezi
Oyuncu Aslıhan Karalar'ın evinde yangın çıkmıştı. Çatı katında başlayan ve kısa sürede büyüyen yangın sonrası evi küle dönen Karalar, yangının çıkış nedenini açıkladı.
Best Model Of Turkey 2017'de birinci olan ve kariyerine oyunculukla devam eden Aslıhan Karalar talihsiz bir olay yaşadı. Ünlü ismin Beykoz'da bulunan villasında 8 Mart'ta yangın çıktı. Villanın çatı katında başlayan yangın sonrası alevler kısa sürede büyüdü.
EVİNDE YANGIN ÇIKTI
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yoğun dumanın kapladığı evden güçlükle çıkan Aslıhan Karalar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından dumandan etkilenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
KARALAR'DAN YANGINA DAİR AÇIKLAMA
Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın sonrası zor günler geçiren Aslıhan Karalar, yangının çıkış sebebini sosyal medyadan açıkladı.
26 yaşındaki Karalar, "8 Mart Pazar sabahı Riva’daki evimde, yatak odamın bulunduğu çatı katında ben uyurken çıkan yangının gömme giyinme dolabının arkasında bulunan elektrik panosundaki kablolardan kaynaklandığı itfaiye raporu ile tespit edilmiştir" dedi.
"YANGINDA EŞYALARIMI, ANILARIMI KAYBETTİM"
Hayatta oldukları için şükreden Aslıhan Karalar, "Yangında tüm eşyalarımı, kıyafetlerimi ve yılların biriktirdiği anılarımı kaybettim. En büyük tesellim ise herhangi bir can kaybı yaşanmamış olmasıdır" ifadelerini kullandı.
Kendisine destek olan, arayan, soran herkese teşekkür eden ünlü oyuncu, sözlerini "Bu zor süreçte sabrediyor, Allah’a şükrediyor ve her zorluğun ardından güzel günlerin geleceğine inanıyorum" diye noktaladı.
Kamera karşısına ilk kez “Şahin Tepesi” adlı dizide geçen Aslıhan Karalar'ın "Kuruluş: Osman", “Alparslan: Büyük Selçuklu”, “Filme Gel”, “Para Konuşur”, “Daha İyi Bir Yarın” gibi birçok projede boy gösterdi.