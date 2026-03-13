Aslıhan Karalar'ın evi küle dönmüştü. Yangının çıkış sebebini açıkladı

Kendisine destek olan, arayan, soran herkese teşekkür eden ünlü oyuncu, sözlerini "Bu zor süreçte sabrediyor, Allah’a şükrediyor ve her zorluğun ardından güzel günlerin geleceğine inanıyorum" diye noktaladı.

Kamera karşısına ilk kez “Şahin Tepesi” adlı dizide geçen Aslıhan Karalar'ın "Kuruluş: Osman", “Alparslan: Büyük Selçuklu”, “Filme Gel”, “Para Konuşur”, “Daha İyi Bir Yarın” gibi birçok projede boy gösterdi.