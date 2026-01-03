Asmalı Konak ile hafızalara kazındı. Selda Alkor 83 yaşında

Yeşilçam döneminden bir anısını da anlatan Selda Alkor, "O yıllarda birlikte çalıştığım usta isimlerle otururken 'Siz benim için hiçbir şey yapmadınız. Ne bir film için beni düşündünüz ne senaryo yazdınız' dedim. Halit Refiğ de bana 'Selda biz hep yardıma muhtaç kadınları çekiyorduk, o modaydı. Amerika'dan gelen senaryolar öyleydi ama sen hükümet gibi kadındın. Onun için sana rol bulmak çok zordu" demişti.