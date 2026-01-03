Asmalı Konak ile hafızalara kazındı. Selda Alkor 83 yaşında
NTV - Haber Merkezi
Uzun süredir ekranlardan uzak olan usta oyuncu Selda Alkor, bugün 86 yaşına bastı. İşte doğum gününde Selda Alkor'un unutulmaz rolleri...
Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Selda Alkor, 3 Ocak'ta 86 yaşına bastı. Kariyeri boyunca birçok projede rol alan ve bir süredir ekranlarda uzak olan Selda Alkor'un yeni yaşına özel hafızalara kazınan projeleri…
ASMALI KONAK-SÜMBÜL
2002-2003 yılları arasında izleyici ile buluşan "Asmalı Konak" dizisinde Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay ile başrolleri paylaşan Selda Alkor, Karadağ ailesinin hanımağası Sümbül'ü canlandırdı.
Kapadokya'da çekilen dizinin senaryosunu Mahinur Ergun ve Meral Okay kaleme alırken; yönetmen koltuğunda ise Çağan Irmak oturuyordu.
ÇEMBERİMDE GÜL OYA-YURDANUR
1970’li yılların siyasi karmaşasında şekillenen aşk hikayesini konu eden "Çemberimde Gül Oya" dizisi, 2004-2005 yılları arasında izleyiciyle buluştu. Selda Alkor da Çağan Irmak'ın yönettiği dizide Yurdanur karkterine hayat verdi.
PARMAKLIKLAR ARDINDA-NUR
Selda Alkor, bir döneme damgasını vuran "Parmaklıklar Ardında" dizisinde de Nur Kurteşi karakteriyle dikkat çekti.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ-MELİKE
Selda Alkor, ekranlarda boy gösterdiği son proje olan "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz"da "Melike" karakterine hayat verdi. Seneler sonra izleyiciyle buluşan Alkor, performansıyla büyük beğeni topladı.
"OYUNCULUK KABİLİYETİM DİZİLERLE ORTAYA ÇIKTI"
Yıllardır herhangi bir dizide rol almayan usta oyuncu, 2022'de NTV ekranlarında yayınlanan "Bambaşka Sohbetler" programına konuk olduğunda dizi teklifi almadığını ve oynayabileceği birçok rol olabileceğini söylemişti.
Kısa film teklifleri aldığını belirten Selda Alkor, yine aynı programda "Gerçek oyunculuk kabiliyetim dizilerle ortaya çıktı" demişti.
Selda Alkor, sözlerine "Sinema filminde elde edemediğim bir takım rolleri dizilerde oynadım. Bu da beni başarıya götürdü" diye devam etmişti.
"HALİT REFİĞ SANA ROL BULMAK ZORDU' DEMİŞTİ"
Yeşilçam döneminden bir anısını da anlatan Selda Alkor, "O yıllarda birlikte çalıştığım usta isimlerle otururken 'Siz benim için hiçbir şey yapmadınız. Ne bir film için beni düşündünüz ne senaryo yazdınız' dedim. Halit Refiğ de bana 'Selda biz hep yardıma muhtaç kadınları çekiyorduk, o modaydı. Amerika'dan gelen senaryolar öyleydi ama sen hükümet gibi kadındın. Onun için sana rol bulmak çok zordu" demişti.