Aspirinle birlikte tüketilmemesi gereken 3 baharat: Kanama riskini artırıyor

Tarçın, içerdiği sinamaldehit, eugenol ve kumarin gibi aktif bileşenler sayesinde sağlık açısından pek çok fayda sağlıyor. Antioksidan özelliği, iltihap azaltıcı etkisi ve kan şekerini düzenleyici özellikleriyle bilinen bu baharatın kalp sağlığını korumaya yardımcı olduğu da ifade ediliyor.

Ancak Mississippi Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, tarçının içeriğindeki sinamaldehit maddesinin ilaçların vücuttan daha hızlı atılmasına yol açtığını ve bu durumun ilaçların etkinliğini zayıflatabileceğini ortaya koydu. Tarçının, özellikle bazı kan sulandırıcı ilaçlarla birlikte alındığında kanama riskini artırabildiği de aktarıldı. Uzmanlar, bu tür etkilerin genellikle yüksek doz takviyelerle görüldüğünü ve günlük mutfak kullanımının ise risk taşımadığını vurguladı.