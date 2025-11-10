Aspirinle birlikte tüketilmemesi gereken 3 baharat: Kanama riskini artırıyor
10.11.2025 14:49
Öznur Doğan
Uzmanlar, bazı baharatların, Aspirin ve Varfarin gibi yaygın kullanılan ilaçlarla birlikte tüketilmesinin sakıncalı olduğunu belirterek uyardı.
Tarçın, içerdiği sinamaldehit, eugenol ve kumarin gibi aktif bileşenler sayesinde sağlık açısından pek çok fayda sağlıyor. Antioksidan özelliği, iltihap azaltıcı etkisi ve kan şekerini düzenleyici özellikleriyle bilinen bu baharatın kalp sağlığını korumaya yardımcı olduğu da ifade ediliyor.
Ancak Mississippi Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, tarçının içeriğindeki sinamaldehit maddesinin ilaçların vücuttan daha hızlı atılmasına yol açtığını ve bu durumun ilaçların etkinliğini zayıflatabileceğini ortaya koydu. Tarçının, özellikle bazı kan sulandırıcı ilaçlarla birlikte alındığında kanama riskini artırabildiği de aktarıldı. Uzmanlar, bu tür etkilerin genellikle yüksek doz takviyelerle görüldüğünü ve günlük mutfak kullanımının ise risk taşımadığını vurguladı.
Zerdeçal, güçlü anti-inflamatuar ve antioksidan özellikleriyle genel sağlığı olumlu yönde destekleyen baharatlar arasında yer alsa da karaciğer enzimleri üzerindeki etkisi nedeniyle bazı ilaçların metabolizmasını değiştirebiliyor. Bu durum depresyon, tansiyon, kemoterapi ilaçları ve bazı antibiyotiklerle etkileşime yol açabileceği anlamına geliyor.
Zencefilin içeriğindeki zingerol maddesi de ilaçlarla etkileşime girme potansiyeline sahip. Ayrıca, bazı araştırmalar zencefilin kan şekerini düşürebileceğini ve bu nedenle diyabet ilaçlarıyla birlikte kullanımının risk oluşturabileceğini ortaya koyuyor.
Uzmanlar, özellikle kan sulandırıcı ilaç kullanan, diyabet tedavisi gören veya kemoterapi ilaçları alan kişilerin, yeni bitkisel takviyelere başlamadan önce mutlaka doktorları ile görüşmelerini öneriyor.