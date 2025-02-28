Asr Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Asr Suresi meali ve tefsiri
Asr Suresi, Kur’an-ı Kerim’de bulunan 103. suredir. Üç ayetten oluşur ve Mushaf’taki sıralamada Enfâl suresinden sonra, Hümeze suresinden önce yer alır. Genellikle Mekke’de indiği kabul edilir. Bazı kaynaklarda Medine’de nazil olduğu rivayet edilmiştir; ancak büyük çoğunluk Mekke’de indiği görüşündedir.
ASR SURESİ NEDİR?
Adını ilk ayetinde geçen “Asr” kelimesinden alır. Bu kelime sözlükte “ikindi vakti, çağ, devir veya mutlak zaman” gibi anlamlara gelir. Surenin temel konusu, insanın gerçek kurtuluşa nasıl ulaşabileceği üzerinedir. Özellikle iman, sâlih amel, hakkı tavsiye ve sabrı tavsiye kavramlarına vurgu yapar. Bu surede, zamana yemin edilerek insanın hüsranda olduğu fakat bazı istisnaların bulunduğu bildirilir. Bu istisnalar, Allah’a inanan, iyi ve doğru işler yapan, hakkı dile getiren ve sabrı tavsiye eden kişilerdir. Üç ayetlik kısa bir metin olmasına rağmen, derin bir öğüt ve rehber niteliği taşıdığı ifade edilir. Kur’an-ı Kerim’in en kısa surelerinden biri olarak dikkat çeker ve bazı âlimler tarafından Kur’an’daki öğütlerin özeti şeklinde değerlendirilir. Hadis kaynaklarında da bu surenin önemi ve faziletleri hakkında bilgiler yer alır. Özellikle müminlerin, karşılaştıklarında bu sureyi okudukları ve birbirlerine selam vermeden ayrılmadıkları rivayet edilir. Bu rivayet, Asr Suresi’nin öğütlerinin ne kadar değerli olduğunu gösterir.
ASR SURESİNİ OKUMAK VE ASR SURESİ DİNLEMEK
Asr Suresini okumak, iman edenler için bir ibadet ve hatırlatma niteliği taşır. Üç ayetlik kısa bir metin olması nedeniyle namazlarda sıkça tercih edilir. Düzenli okumak, surede yer alan iman, amel, hakkı tavsiye ve sabrı tavsiye mesajlarını canlı tutmaya yardımcı olur. Bu sure, Müslümanlar arasında karşılaşıldığında, ayrılmadan önce birbirlerine hatırlatılan bir metin olarak da bilinir. Kaynaklara göre sahabe dönemi uygulamasında, iki Müslüman karşılaştığında Asr Suresi okunur, ardından selamlaşma gerçekleşirdi. Bu gelenek, surenin mesajının ne kadar merkezi bir öneme sahip olduğunu yansıtır. Asr Suresini dinlemek de aynı derecede etkilidir. Farklı hafızların sesinden sureyi dinlemek, kalpteki duyarlılığı artırır ve suredeki nasihatleri daha güçlü bir şekilde hatırlamaya vesile olur. Yeterli vakit bulunamadığında bile, bu sure kolayca ezberlenebildiği için her an okunabilir veya dinlenebilir. Belli bir sayı sınırı yoktur; herkes imkân ve ihtiyaç dâhilinde istediği kadar okuyabilir ya da dinleyebilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde Asr Suresini okumak, gün içinde manevi bir destek sağlar.