Asr Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Asr Suresi meali ve tefsiri

Asr Suresi, Kur’an-ı Kerim’de bulunan 103. suredir. Üç ayetten oluşur ve Mushaf’taki sıralamada Enfâl suresinden sonra, Hümeze suresinden önce yer alır. Genellikle Mekke’de indiği kabul edilir. Bazı kaynaklarda Medine’de nazil olduğu rivayet edilmiştir; ancak büyük çoğunluk Mekke’de indiği görüşündedir.

Asr Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Asr Suresi meali ve tefsiri - 1

ASR SURESİ NEDİR?


Adını ilk ayetinde geçen “Asr” kelimesinden alır. Bu kelime sözlükte “ikindi vakti, çağ, devir veya mutlak zaman” gibi anlamlara gelir. Surenin temel konusu, insanın gerçek kurtuluşa nasıl ulaşabileceği üzerinedir. Özellikle iman, sâlih amel, hakkı tavsiye ve sabrı tavsiye kavramlarına vurgu yapar. Bu surede, zamana yemin edilerek insanın hüsranda olduğu fakat bazı istisnaların bulunduğu bildirilir. Bu istisnalar, Allah’a inanan, iyi ve doğru işler yapan, hakkı dile getiren ve sabrı tavsiye eden kişilerdir. Üç ayetlik kısa bir metin olmasına rağmen, derin bir öğüt ve rehber niteliği taşıdığı ifade edilir. Kur’an-ı Kerim’in en kısa surelerinden biri olarak dikkat çeker ve bazı âlimler tarafından Kur’an’daki öğütlerin özeti şeklinde değerlendirilir. Hadis kaynaklarında da bu surenin önemi ve faziletleri hakkında bilgiler yer alır. Özellikle müminlerin, karşılaştıklarında bu sureyi okudukları ve birbirlerine selam vermeden ayrılmadıkları rivayet edilir. Bu rivayet, Asr Suresi’nin öğütlerinin ne kadar değerli olduğunu gösterir.

ASR SURESİNİ OKUMAK VE ASR SURESİ DİNLEMEK


Asr Suresini okumak, iman edenler için bir ibadet ve hatırlatma niteliği taşır. Üç ayetlik kısa bir metin olması nedeniyle namazlarda sıkça tercih edilir. Düzenli okumak, surede yer alan iman, amel, hakkı tavsiye ve sabrı tavsiye mesajlarını canlı tutmaya yardımcı olur. Bu sure, Müslümanlar arasında karşılaşıldığında, ayrılmadan önce birbirlerine hatırlatılan bir metin olarak da bilinir. Kaynaklara göre sahabe dönemi uygulamasında, iki Müslüman karşılaştığında Asr Suresi okunur, ardından selamlaşma gerçekleşirdi. Bu gelenek, surenin mesajının ne kadar merkezi bir öneme sahip olduğunu yansıtır. Asr Suresini dinlemek de aynı derecede etkilidir. Farklı hafızların sesinden sureyi dinlemek, kalpteki duyarlılığı artırır ve suredeki nasihatleri daha güçlü bir şekilde hatırlamaya vesile olur. Yeterli vakit bulunamadığında bile, bu sure kolayca ezberlenebildiği için her an okunabilir veya dinlenebilir. Belli bir sayı sınırı yoktur; herkes imkân ve ihtiyaç dâhilinde istediği kadar okuyabilir ya da dinleyebilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde Asr Suresini okumak, gün içinde manevi bir destek sağlar.

YAŞAM HABERLERİ

Asr Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Asr Suresi meali ve tefsiri - 2

ASR SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU ve YAZILIŞI

Asr Suresi, Kur’an-ı Kerim’in en kısa surelerinden biridir ve üç ayetten oluşur. Arapça orijinal metin şöyledir:

  1. وَالْعَصْرِ
  2. إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ
  3. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

Kur’an-ı Kerim tilavetinde, Arapça aslındaki hareke ve tecvid kurallarına dikkat etmek önem taşır. Harflerin doğru telaffuzu, ayetlerin manasını derinlemesine hissetmeyi kolaylaştırır. Arapça okunuşla birlikte anlam üzerinde düşünmek de tavsiye edilir. Asr Suresi, kısa ve öz bir öğüt niteliğindedir; bu nedenle pek çok kişi tarafından kolayca ezberlenir. İster namazda ister günlük hayatta yürekten okunarak manevi bir hatırlatma olarak değerlendirilir. Bu Arapça ve Latin harflerle okunuşlar, sureyi doğru telaffuz etmeye yardımcı olur.
Asr Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Asr Suresi meali ve tefsiri - 3

ASR SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU ve YAZILIŞI

Asr Suresi’nin Türkçe okunuşu, Arapça orijinal metnin kolay anlaşılması için düzenlenmiş hâlidir. Aynı sure, Latin harflerle Türkçe telaffuza en yakın hâlde şu şekildedir:

  1. Vel asr.
  2. İnnel insâne le fî husr.
  3. İllellezîne âmenû ve amilûs sâlihâti ve tevâsav bil hakkı ve tevâsav bis sabr.

Bu şekilde okunuşu, sureyi Arapça bilmeyenlere pratik bir okuma kolaylığı sunar.

ASR SURESİ KURAN'I KERİM'DE KAÇINCI SAYFADA?


Asr Suresi, Kur’an-ı Kerim’in son cüzünde yer alan kısa surelerden biridir. Genellikle 30. cüzde, 601. sayfa civarında bulunur. Bazı baskılarda sayfa numaraları küçük farklılıklar gösterebilir; ancak yaygın basımların çoğunda Asr Suresi 601. sayfada başlayıp aynı sayfada biter. Bu kısa sure, meal veya tefsir kitaplarında da genellikle son bölümlerde ele alınır. Mushaf düzenine göre yüz üçüncü sırada bulunması, sureyi arayanlar için kolay bir yol gösterir.

ASR SURESİ KAÇ SAYFA?


Asr Suresi, üç ayetten oluşan bir sure olduğu için tek sayfa içerisinde yer alır. Genellikle 30. cüzde 601. sayfada başlar ve aynı sayfada biter. Kur’an-ı Kerim’in en kısa surelerinden biri olduğundan dolayı “kaç sayfa olduğu” sorulduğunda, genellikle bir sayfa içinde bulunduğu söylenir. Bazı Mushaflarda alt satır düzenlemeleri değişebileceği için, surenin tek bir sayfayı bile tam doldurmadan yer aldığı görülür. Kısa olması, hem ezberlenmesini hem de okunmasını kolaylaştırır. Ayrıca bu sure, bütün nasihatleri içeren bir özet gibi nitelendirildiği için tek sayfa içinde derin bir öğüt sunar. Okuyucular, Mushaf’ın sayfa düzeneğine ve yazı boyutuna göre ufak farklılıklarla karşılaşabilir; ancak surenin ana metni hep aynı kısa metin olarak bulunur.
Asr Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Asr Suresi meali ve tefsiri - 4

ASR SURESİ FAZİLETİ VE SIRLARI NELERDİR? ASR SURESİNİN FAYDALARI

Asr Suresinin fazileti, kısa olmasına rağmen etkili mesajlar içermesinden kaynaklanır. İslam âlimleri, bu sureyi okuyanların günahlarının bağışlanma umuduna yakın olduğunu ve surenin verdiği öğütlerle davrananların manevi anlamda kazanç sağlayacağını belirtir. Sure, imanın korunması, sâlih amellerin yapılması, hakkın ve sabrın tavsiye edilmesi gibi temel ilkeleri vurgular. İmam Şâfiî’nin, “Kur’an’da başka hiçbir sure inmeseydi bile bu sure insanlara yeterdi” şeklinde bir sözü olduğu aktarılır. Bu söz, Asr Suresinin içerdiği öğütlerin ne kadar kapsamlı ve özet niteliğinde olduğuna işaret eder. Kişi, sureyi düzenli okuduğunda içindeki mesajları hatırlar ve hayatta bu kavramlara daha sıkı sarılmaya çalışır. Kalpleri yumuşattığı, sabrı artırdığı ve hakkı dile getirmeye yönlendirdiği ifade edilir. Özellikle karşılıklı görüşmelerde bu sureyi okuyup selam veren sahabe uygulaması, Asr Suresinin manevî bağları güçlendirme konusunda da önemli bir işaret taşır. Fayda ve sırları, surenin sahih kaynaklarla teyit edilmiş bilgilere dayanan içeriğinden anlaşılabilir; kaynağa göre hüsrandan kurtuluş yollarını kısa fakat öz bir biçimde sunar.

ASR SURESİ KAÇINCI CÜZ?


Asr Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 30. cüzünde yer alır. Bu cüz, Kur’an’ın son bölümü olduğu için içerisinde çok sayıda kısa sureyi barındırır. Asr Suresi, genellikle 601. sayfada başlayıp tamamlandığı için 30. cüzün son kısmına yakın bir yerde bulunur. Üç ayetten oluşan kısa metni sebebiyle bu cüzde hızlıca ulaşılabilir. 30. cüzdeki diğer kısa surelerle birlikte namazda veya günlük okumada sık tercih edilir. Kur’an’ı cüzler hâlinde hatmetmek isteyen kişiler, her gün bir cüz okuyarak yaklaşık bir ayda hatmi tamamlar. Asr Suresi de bu düzen içerisinde 30. cüz okunurken karşılaşılan kısa surelerden biridir. Kur’an üzerinde çalışma yaparken cüzlere göre ilerlemek, surelerin sıralamasını ve içeriklerini kolayca takip etmeyi sağlar.
Asr Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Asr Suresi meali ve tefsiri - 5

ASR SURESİNİN TAMAMI (ASR SURESİ 1, 2, 3 ve TÜM SAYFALAR İLE BİRLİKTE TÜM 3 AYET)

Asr Suresi, toplam üç ayetten oluşan bir suredir. Tam metni şöyledir:

  1. وَالْعَصْرِ
  2. إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ
  3. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

Latin harflerle okunuşu ise:
Vel asr.
İnnel insane le fî husr.
İllellezîne âmenû ve amilûs sâlihâti ve tevâsav bil hakkı ve tevâsav bis sabr.

Bu kısa sure, 30. cüzde bulunur ve çoğu Mushaf’ın 601. sayfasında yer alır. Anlam olarak, zamana yemin edilerek insanın ziyan içinde bulunduğu, ancak inanan, doğru işler yapan ve birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenlerin bu ziyandan kurtulacağı bildirilir. Sure, Kur’an-ı Kerim’de bütün nasihatlerin özeti şeklinde bir konuma sahiptir. Özellikle İslam âlimleri, Asr Suresinin özlü yapısını vurgulayarak, onun rehberlik niteliğine işaret eder.
Asr Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Asr Suresi meali ve tefsiri - 6

ASR SURESİ EZBERLEMEK İSTİYORUM DİYENLER İÇİN ÖNERİLER

Asr Suresi, üç ayetten oluşan ve kolayca ezberlenebilen bir suredir. Ezberleme sürecine kısa cümleleri tekrarlayarak başlamak önerilir. Her ayeti parça parça okuyup tekrar etmek, zihinde kalıcılığı artırır. Arapça harflerin telaffuzuna dikkat etmek, tecvid açısından önemlidir. Önce yavaşça okuma yapmak, ardından dinleyerek okumayı kontrol etmek yararlıdır. Kur’an öğretme konusunda deneyimli bir hocadan veya sesli bir kaynaktan faydalanmak ezber sürecini kolaylaştırır. Günde birkaç kez sureyi okumak ve dinlemek, kelimelerin bellekte sağlamlaşmasını sağlar. Ezberleyen kişi, sureyi namazlarda da kullanarak pekiştirebilir. Kısa ve öz olması sayesinde, özellikle Kur’an’a yeni başlayanların ilk ezberleri arasında yer alır. Yazılı olarak not almak, Arapça metni ve Latin harflerle okunuşunu görmek de faydalı olur. Düzenli pratik ve süreklilik, ezberin kalıcı olmasına katkı sağlar.

ASR SURESİ MEALİ NEDİR? ASR SURESİ’NDE NELERDEN BAHSEDİLMEKTEDİR?


Asr Suresinin meali, kısa ama derin mesajlar içerir. Anlamı şu şekildedir: “Zamana andolsun ki, insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip doğru ve güzel işler yapan, birbirlerine hakkı tavsiye eden ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler müstesna.” Bu mealden anlaşılacağı üzere sure, insanın kaybetme hâlinde olduğunu ancak bazı özelliklere sahip olanların bu kayıptan kurtulabileceğini vurgular. İmanın yanı sıra, faydalı amellerin yapılması, hakkın desteklenmesi ve sabrın öğütlenmesi gibi önemli ilkeler ön plana çıkar. Sure, kısalık ölçüsünde geniş bir öğüt verir. İnsanın zamanını nasıl değerlendirmesi gerektiği, hüsrandan ancak ortak bir çabayla ve doğruyu tavsiye ederek kurtulunabileceği belirtilir. Bu mesaj, İslam’ın sosyal yönüne de işaret eder. Dolayısıyla sure, iman ve güzel davranışlar ile toplumsal dayanışmayı aynı çerçevede ele alır.

ASR SURESİ DİĞER ADI NEDİR?


Asr Suresi, Kur’an-ı Kerim’de “Asr” ismiyle bilinir. Bazı kaynaklarda “Vel Asr Suresi” şeklinde anılır. Sure, birinci ayetteki “Vel asr” ifadesiyle başladığı için bu isimle zikredilir. Bu ifade, “zaman” veya “ikindi vakti” anlamlarını yansıtır. Farklı meali ve tefsir kitaplarında sureden “Asr Suresi” veya “Vel Asr Suresi” olarak bahsedilir. Asr kelimesi çağ, devir veya insanın içinde bulunduğu zaman dilimi şeklinde de yorumlanır. Bu nedenle sure, hem adı hem de içeriği bakımından zamanı iyi değerlendirme üzerine derin bir vurgu yapar. Hadis rivayetlerinde ve sahabe uygulamalarında da “Asr Suresi” olarak geçer. Başka bir özel adı ya da lakabı bulunmaz.

ASR SURESİ TEFSİRİ NEDİR?


Asr Suresinin tefsiri, zamana yemin ile başlayan bir ifadenin aslında insanın hayat süresince yaptıklarından sorumlu tutulacağını anlattığı yönündedir. Birinci ayette, “Asr” (zaman) üzerine yemin edilir. İkinci ayet, insanın ziyanda olduğunu belirtir. Üçüncü ayet ise bu ziyandan kurtulmanın yolunu sunar: iman, sâlih amel, hakkı tavsiye ve sabrı tavsiye etmek. Müfessirlerin çoğu, “zaman” kavramını Allah’ın insana lütfettiği ve iyi değerlendirilmesi gereken bir nimet olarak yorumlar. İmam Şâfiî, Asr Suresinin tüm Kur’an’ın özünü barındırdığını söyleyerek, surenin önemine dikkat çeker. Bazı tefsircilere göre “zaman”, Hz. Muhammed’in yaşadığı döneme veya ikindi namazına da işaret eder. Ancak genel görüş, suredeki “Asr” kelimesinin her türlü zaman dilimini kapsayan bir uyarı niteliğinde olduğu yönündedir. Tefsirlerde, sadece inanca değil, güzel davranışların sürekliliğine ve toplumsal dayanışmaya da vurgu yapılır.
Asr Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Asr Suresi meali ve tefsiri - 7

ASR SURESİ NE İÇİN OKUNUR? ASR SURESİ NEDEN OKUNUR?

Asr Suresi, iman tazelemek, hakkı ve sabrı hatırlamak için okunur. Kısa ayetleri, insanın hüsranda olduğunu ve hüsrandan kurtulmanın yolunu anlattığı için günlük hayatta sıkça tercih edilir. Bu sure, insanın zamanını doğru kullanması gerektiğini vurgulayarak gaflet uykusundan uyandırıcı bir etki yapar. Namazlarda okunan sureler arasında bulunması, müminlerin günlük hayatta sureyi tekrar tekrar hatırlamasını sağlar. Aynı zamanda, kalbin yumuşamasını ve hayırlı amellere yönelmeyi destekler. Hadis kaynaklarında, sahabenin karşılaştıklarında ayrılmadan önce bu sureyi okudukları ve selamlaştıkları rivayet edilir. Bu uygulama, surenin mesajının ne kadar değerli olduğunu gösterir. Sure, sabır ve doğruluğa davet ettiği için de türlü zorluklarla karşılaşan kişilere moral ve güç kazandıran bir öğüt niteliğine sahiptir.

ASR SURESİ KAÇ AYETTİR?


Asr Suresi, toplam 3 ayetten oluşur. Kur’an-ı Kerim’in en kısa surelerinden biri olduğu için, hem ezberlemesi hem de içindeki mesajları idrak etmesi kolaydır. Bu kısa surede, iman, sâlih amel, hakkın tebliği ve sabrın tavsiyesi gibi temel unsurlar yer alır. Üç ayetlik kapsamlı bir içerik taşıması, surenin önemini artırır. Bazı kaynaklarda sure içerisindeki kelime ve harf sayısı da belirtilerek, ne kadar öz ve vurucu mesajlara sahip olduğu vurgulanır. Mushaf’taki sırasıyla 103. sure olarak bilinir. Bu ayetlerin kısa olmasına rağmen verdiği anlamın genişliği, İslam âlimlerinin sure hakkındaki yorumlarını pekiştirir.

ASR SURESİ ABDESTSİZ OKUNUR MU?


Kur’an-ı Kerim ayetlerini dokunmadan ezberden okumak mümkündür. Bu nedenle Asr Suresini abdestli olmak tercih edilmekle birlikte, abdestsiz şekilde ezberden okuyan kişi de sureyi okuyabilir. Ancak Mushaf’a dokunmak için abdestli olmak gerekir. Asr Suresi, üç ayet olması nedeniyle ezberde tutulması kolay sureler arasındadır. İhtiyaç hâlinde, herhangi bir zamanda bu sureyi okuyarak manevî destek almak isteyenler, abdestsiz de okuyabilir. İslam âlimlerinin çoğu, Kur’an’a dokunma hâriç, ayetleri zikir şeklinde tekrarlamak için mutlaka abdest şartı aranmadığı görüşündedir. Bununla birlikte, Kur’an’ın saygısı ve edebi gereği, abdestli okunması daha faziletli kabul edilir.

ASR SURESİ KAÇ DEFA OKUNMALI?


Asr Suresini okumak konusunda belirli bir sayı sınırlaması bulunmaz. Bazı kişiler, günlük rutinlerinde okumayı tercih eder. Kalbe tesir etmesi, bilinçte yer etmesi ve suredeki mesajların hayatına yansıması amacıyla günde birkaç defa okunabilir. Namazlarda ya da ibadet vakitleri haricinde de okunması mümkündür. Sure, kısa olduğu için isteyen her namazda veya belirli vakitlerde bu sureye yer verebilir. Dini kaynaklarda kesin bir rakam belirtilmemekle birlikte, suredeki sabır ve hakkı tavsiye vurgusunun sürekli hatırlanması tavsiye edilir. Müslümanlar arasında, herhangi bir sıkıntı ya da mühim bir konuda toplandıklarında, Asr Suresi okunarak sohbet sonlandırıldığı bilinir. Bu anlamda, sureyi bir defa ya da birçok defa okumanın hükmü kişinin isteğine bağlıdır.
Asr Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Asr Suresi meali ve tefsiri - 8

ASR SURESİ NE ZAMAN OKUNUR?

Asr Suresi belirli bir zamana hasredilmeden her vakit okunabilir. Sabah namazından sonra, yatsı namazından önce veya gün içinde müsait anlarda bu sureyi okumak mümkündür. Namazlarda kısa sure olarak tercih edenler, genellikle Fâtiha’dan sonra Asr Suresini okur. Sahabe döneminde bu sure, insanların karşılaşması veya vedalaşması sırasında da hatırlatılırdı. Günlük hayatta da herhangi bir murat veya manevi ihtiyaç olduğunda kişi bu sureyi okuyabilir. Asr Suresi, kurallara göre abdestli okunması önerilse de ezberden okumakta bir sakınca bulunmadığı için herhangi bir sınırlama getirilmez. Zamanın kıymetini vurguladığı için her saat diliminde okunması faydalı görülür.

ASR SURESİNDEN SONRA OKUNACAK DUA


Asr Suresi tamamlandıktan sonra, genel dini uygulamada herhangi bir zorunlu ek dua hükmü belirtilmez. Ancak sureyi okuyan kişi, Allah’tan imanını güçlendirmeyi ve sabır ile hakkı tavsiye eden kullardan olmayı dileyebilir. Surenin mesajıyla örtüşen dualar yapmak, suredeki öğütleri hayata geçirme isteğini artırır. Örneğin, “Allah’ım! Bizi hüsrandan koru, hakkı ve sabrı tavsiye edenlerden eyle” benzeri ifadelerle dua edilebilir. Kuran okuma adabına göre, sureyi bitirdikten sonra kalpten niyetle yönelmek, yapılan ibadetin manevî atmosferini zenginleştirir. Bu şekilde dua etmek, suredeki öğütlere sahip çıkma isteğini canlı tutar.
Asr Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Asr Suresi meali ve tefsiri - 9

HER GÜN ASR SURESİ OKUMANIN FAZİLETİ

Her gün Asr Suresini okumanın, insanı hüsrandan koruyup doğruya ve iyi amellere yönlendiren mesajları sık sık hatırlatacağı ifade edilir. Düzenli tekrar, kalbin ve zihnin suredeki esasları kavramasını kolaylaştırır. İmanın tazelenmesine, hayatta sabırlı ve dürüst kalma çabalarına destek olur. Bazı rivayetlerde, bu sureyi sürekli okuyanların manevi olarak huzur bulduğu, yanlışlardan sakınmaya daha kolay yöneldiği anlatılır. Her gün okunması, kısa olması sayesinde zorlayıcı bir ibadet olarak algılanmaz. Çünkü sadece üç ayet içerdiği için günde birkaç kez bile okunabilir. Bu uygulama, insanın zamanını daha bilinçli kullanmaya ve sürekli bir farkındalığa vesile olur.

ASR SURESİ NE ZAMAN İNDİ?


Asr Suresi, genellikle Mekke’de indirilen sureler arasında kabul edilir. İniş sırasına göre on üçüncü sure olduğu rivayet edilir. Bazı kaynaklarda Medine’de indiği belirtilse de yaygın görüş surenin Mekke döneminde nazil olduğudur. Mekke dönemi surelerinde, iman esasları, ahiret bilinci ve güzel davranışlarla ilgili evrensel ilkelerin sıkça vurgulandığı görülür. Asr Suresi de iman, amel, hakkı ve sabrı tavsiye etmek gibi temel konulara dikkat çeker. Bu özellikleriyle Mekke döneminin karakteristik yapısını yansıtır. İnen sureler, peygamberlik süreci boyunca müminlere yol gösterici olduğundan, Asr Suresi de erken dönemde iman ve ahlak temellerinin pekişmesini sağlamıştır.

ASR SURESİ HATMİ NASIL YAPILIR?


Asr Suresi hatmi, Kur’an-ı Kerim’in bütün surelerini okuma hedefi olan hatim programının bir parçası olarak yapılır. 30 cüzü tamamlayan kişi, Asr Suresine sıra geldiğinde onu da diğer sureler gibi Arapça aslından okur. Tek başına sure hatmi yapmak, genellikle uzun sureler için kullanılsa da isteyenler, belirli bir niyetle Asr Suresini çok kez okuyabilir. Bu, “sureyi defalarca okuma” şeklinde bir program olarak görülebilir. Her okumada abdestli olmak, uygun bir ortamda ve odaklanarak okumak tavsiye edilir. Tam bir Kur’an hatminde, Asr Suresi 30. cüz içinde, genellikle 601. sayfada karşıya çıkar ve kısa olması nedeniyle hızlıca okunur. Bu sureyi ayrıca hatim duası esnasında da anmak, Kur’an bütünlüğü içindeki önemini vurgular.
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