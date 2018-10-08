Asthon Kutcher ve Mina Kulis ilk günkü aşıklar gibi
Yaklaşık 6 yıldır birlikte olan iki çocuk sahibi Mila Kunis ve Ashton Kutcher'ın aşkı ilk günkü tazeliğini koruyor. Ünlü çift akşam buluşmak üzere ayrılırken bile çok zorlandı.
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Oyuncu çift Asthon Kutcher ve Mina Kulis önceki gün Los Angeles'ta görüntülendi. Bir arkadaşlarıyla şakalaşan çift daha sonra baş başa kaldı.
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2İkisi de kendi arabalarına binip farklı yönlere gidecek olan çiftin vedalaşması da çok uzun sürdü.
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3Bir türlü birbirlerinden kopamayan çift, uzun süre sarılıp öpüştü.
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4Daha sonra ikisi de kendi araçlarına binip farklı yönlere doğru uzaklaştı.
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5Ashton Kutcher, 2005 ile 2013 arasında Demi Moore ile evli kaldı. Ayrıldıktan sonra ise yıllar önce aşık olduğu Mila Kunas ile tekrar karşılaştı. O sırada Macaulay Culkin ile uzun ilişkisini bitirmiş olan Kunis'in de hayatında kimse yoktu. Aşk yaşamaya başlayan çift, 2015 yılında evlendi. Biri kız diğeri erkek iki çocuklarıyla mutlu bir hayat sürdürüyorlar.