Asthon Kutcher ve Mina Kulis ilk günkü aşıklar gibi

İkisi de kendi arabalarına binip farklı yönlere gidecek olan çiftin vedalaşması da çok uzun sürdü.

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Ashton Kutcher, 2005 ile 2013 arasında Demi Moore ile evli kaldı. Ayrıldıktan sonra ise yıllar önce aşık olduğu Mila Kunas ile tekrar karşılaştı. O sırada Macaulay Culkin ile uzun ilişkisini bitirmiş olan Kunis'in de hayatında kimse yoktu. Aşk yaşamaya başlayan çift, 2015 yılında evlendi. Biri kız diğeri erkek iki çocuklarıyla mutlu bir hayat sürdürüyorlar.