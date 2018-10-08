NTV

Asthon Kutcher ve Mina Kulis ilk günkü aşıklar gibi

Yaklaşık 6 yıldır birlikte olan iki çocuk sahibi Mila Kunis ve Ashton Kutcher'ın aşkı ilk günkü tazeliğini koruyor. Ünlü çift akşam buluşmak üzere ayrılırken bile çok zorlandı.

  • 1

    Oyuncu çift Asthon Kutcher ve Mina Kulis önceki gün Los Angeles'ta görüntülendi. Bir arkadaşlarıyla şakalaşan çift daha sonra baş başa kaldı. 

  • 2

    İkisi de kendi arabalarına binip farklı yönlere gidecek olan çiftin vedalaşması da çok uzun sürdü.

  • 3

    Bir türlü birbirlerinden kopamayan çift, uzun süre sarılıp öpüştü.
  • 4

    Daha sonra ikisi de kendi araçlarına binip farklı yönlere doğru uzaklaştı.
  • 5

    Ashton Kutcher, 2005 ile 2013 arasında Demi Moore ile evli kaldı. Ayrıldıktan sonra ise yıllar önce aşık olduğu Mila Kunas ile tekrar karşılaştı. O sırada Macaulay Culkin ile uzun ilişkisini bitirmiş olan Kunis'in de hayatında kimse yoktu. Aşk yaşamaya başlayan çift, 2015 yılında evlendi. Biri kız diğeri erkek iki çocuklarıyla mutlu bir hayat sürdürüyorlar.
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin