Astım hastaları oruç tutabilir mi? Diyanet'e göre astım hastaları oruç tutabilir mi?

ASTIM HASTALARI ORUÇ TUTABİLİR Mİ?

Sprey tedavisi orucu bozmadığı için, gün içinde nefes açıcı ilacı kullanmak mümkündür. Ancak uzun süre aç ve susuz kalmak bazı kişilerde nefes darlığını tetikleyebilir. Mutlaka sağlık değerlendirmesi yapılması gerekir. Ciddi ataklar, sık kriz geçirme durumu veya ek hastalıklar varsa oruç tutmak sakıncalı olabilir. Sağlık durumu izin verdiğinde oruç tutulması mümkündür. Hastalık ağır seyrediyorsa uzmanlar, hastanın kendini zorlamamasını ve öncelikle sağlığını korumasını tavsiye eder.





ASTIM HASTALARI ORUÇ TUTMASINI ENGELLEYEN DURUMLAR NELERDİR?

ASTIM HASTALARI ORUÇ TUTMADAN ÖNCE DOKTORA DANIŞMALI MI?

ASTIM HASTALARININ KULLANDIĞI İLAÇLAR ORUCU BOZAR MI?

Astımın çok şiddetli olması, sık atak geçirerek sürekli nefes darlığı yaşamak, doktorun reçete ettiği sabah-akşam içilmesi zorunlu ilaçlara ihtiyaç duymak gibi durumlar oruç tutmayı engelleyebilir. Ciddi kalp rahatsızlığı veya şeker hastalığı gibi ek problemler astımı daha da ağırlaştırabilir. İleri yaşta olup vücut direnci düşük olan bireylerin de oruç sırasında nefes sıkıntısı yaşama ihtimali artar. Gün boyu nefes açıcı spreylerin yetersiz kaldığı veya düzenli tablet kullanmadan atakların kontrol edilemediği kişilerde oruç tavsiye edilmez. Bu şartlarda oruç, ciddi sağlık riskleri doğurabileceği için doktorlar tarafından önerilmez.Doktora danışmak, astım hastaları için en temel adımdır. Astım her kişide farklı seyreder. Bazı kişiler yalnızca hafif krizler yaşarken, bazıları ilaçlarını aksattığında hemen atak geçirebilir. Bu yüzden oruca başlamadan önce doktorun değerlendirmesi gerekir. Tedavi planında günlük hap veya şurup kullanılıyorsa, doktor sahur ve iftar saatlerine göre ayarlama yapabilir. Hastanın genel sağlık durumu, başka hastalıkların varlığı ve ilaçların olası yan etkileri de göz önünde bulundurulur. Doktor, orucun sakıncalı olduğunu düşünürse, kişinin oruç tutmaması ya da farklı bir düzenlemesi yapması gerektiğini açıkça söyler.Ağızdan alınan tablet, kapsül veya şurup şeklindeki ilaçlar oruç kurallarına göre orucu bozar. Ancak astım için kullanılan inhaler spreyler veya nebülizatörle alınan buhar tedavisi orucu geçersiz kılmaz. Diyanet, spreylerden alınan ilacın çok küçük miktarda olduğunu ve mideye gitmediğini belirtir. İlacın besleyici değeri bulunmadığı için oruç bozulmaz. Enjeksiyonla yapılan ve gıda içermeyen iğneler de orucu bozmaz. Uzmanlar, atak durumunda spreyleri gönül rahatlığıyla kullanmayı önerir. Tablet alması gereken hastalar ise ilaç saatlerini iftar ve sahur vakitlerine kaydırabilir veya başka bir tedavi planı için doktoruna danışabilir.