Astronot Barbie gerçek astronotlarla sıfır yerçekimi deneyimi yaşadı

04.10.2021 - 12:31
Barbie'ler son birkaç yılda dönüşüm geçirdi. Ulaşılmaz görünen vücut idealleri ve pembe takıntısı geride kaldı. Artık farklı beden şekillerinde, farklı renk ve yeteneklere sahip, farklı kariyer alanlarını temsil eden Barbie bebekler satın almak mümkün.
Barbie bebeklerin üretim şirketi Mattel, 4 Ekim - 10 Ekim’de gerçekleşecek Uzay Haftası’nı kutlamak için Avrupa Uzay Ajansı ve onun tek aktif Avrupalı kadın astronotu olan Samantha Cristoforetti ile işbirliği yaptı.
Samantha Cristoforetti’nin özel baskı olarak benzer bir bebeğini yaratan Mattel, 'uzaydaki kadınları' kutlamak ve kadınlara fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarını bir kariyer seçeneği olarak görmeleri konusunda Cristoforetti’nin ilham verişini gözler önüne sermeyi hedefledi.
Özel üretim oyuncak bebek, Almanya'daki Avrupa Uzay Ajansı üssünde, gerçek hayattaki bir astronotun tüm hazırlıklarını ve deneyimini taklit ederek sıfır yerçekimi uçuşuyla seyahat etti.
SENEYE BEBEĞİNİ DE UZAYA GÖTÜRECEK
44 yaşındaki İtalyan havacı, mühendis ve astronot Samantha Cristoforetti, şu anda, Nisan 2022'de yapacağı Uluslararası Uzay İstasyonu görevi öncesinde eğitim görüyor.
Altı aylık görev turu sırasında komutan rolünü üstlenecek olan Cristoforetti, kızlara ilham vermeye devam etmek için bebeğini uzaya giderken yanında götürmeyi planlıyor.
"Bazen küçük şeyler büyük hayallerin tohumlarını ekebilir, kim bilir?" diyen Cristoforetti, “Belki de oyuncak bebeğimin yerçekimi olmadığı için havada yüzen görüntüleri çocukların hayal gücünü harekete geçirecek ve onları bu alanda bir kariyer düşünmeye yönlendirecektir” diye konuştu.
Metro’nun haberine göre, araştırmalar kadınların hala teknoloji, matematik, fen ve uzay alanında yeterince temsil edilmediğini ve özellikle kız öğrencilerin matematiğine güvenilmediğini gösteriyor. Bu şu anlama geliyor: Kadınlar, istihdam artış hızının üç kat daha fazla olduğu teknoloji alanındaki sektörlerde yüksek ücretli kariyerleri kaçırıyorlar.
Samantha Cristoforetti'nin bebeği, ilk astronot Barbie değil. Markanın ilk uzay keşif bebeği, 1965'te ay üzerinde insanlardan daha önce yürüdü.
ABD'den astronot Sally Ride ve Rusya'dan kozmonot Anna Kikina’ya benzeyen bebekler üretilmişti.