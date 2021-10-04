Astronot Barbie gerçek astronotlarla sıfır yerçekimi deneyimi yaşadı

Barbie'ler son birkaç yılda dönüşüm geçirdi. Ulaşılmaz görünen vücut idealleri ve pembe takıntısı geride kaldı. Artık farklı beden şekillerinde, farklı renk ve yeteneklere sahip, farklı kariyer alanlarını temsil eden Barbie bebekler satın almak mümkün.

Barbie bebeklerin üretim şirketi Mattel, 4 Ekim - 10 Ekim’de gerçekleşecek Uzay Haftası’nı kutlamak için Avrupa Uzay Ajansı ve onun tek aktif Avrupalı kadın astronotu olan Samantha Cristoforetti ile işbirliği yaptı.