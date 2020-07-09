Asuman ve Mükremin ayrılığın eşiğinde (Bir Demet Tiyatro)

09.07.2020 - 11:50
Bir döneme damga vuran ve en çok izlenen komedi programlarının başında gelen “Bir Demet Tiyatro”, 25 yıl önce yayınlanan bölümleriyle yeniden seyirci karşısında. Türkiye’nin ilk seyircili sitcom'u ve en uzun soluklu televizyon dizisi olan “Bir Demet Tiyatro”, tekrar bölümleriyle her Cumartesi ve Pazar, Star’da...
Orta sınıf Çıtır Ailesi ve çevresindekilerin başından geçen olaylar, seyirciyi ekran başına kilitleyecek. Yayınlandığı dönem büyük ilgi gören ve yedi yıl boyunca ekranlarda kalan proje, yeniden ilgi odağı haline gelecek. Her biri birbirinden komik hikayelerinin anlatıldığı Bir Demet Tiyatro, hem nostalji yaşatacak hem de kahkaha fırtınası estirecek.
NOSTALJİ DOLU BÖLÜMLER!
Bir demet Tiyatro’nun, Cumartesi ve Pazar günü yayınlanacak olan bölümleri herkesi ekran başına kilitleyecek.
Asuman ve Mükremin ayrılığın eşiğine gelir. Cumhur Zimmet, Çıtır Ailesine yemeğe gelecektir, hazırlıklar tüm hızıyla sürer ve tüm aile heyecanlıdır. Mükremin kendine yeni bir iş bulur. Lütfiye ile Fadıl takiptedir, acaba Mükremin ne iş yapmaktadır? Züleyha, Eyvah Necdet’i başka bir kadınla görür ve ortalık karışır. Mükremin bir süreliğine evi terk etmek ister. Fakat eve gelen sürpriz misafir Çıtır Ailesi’nde tatlı bir heyecan yaratır.
Mükremin, Asuman’ı çabuk unutur. Feriştah yazdığı hikayelerin kitap olabilmesi için arayışa girer. Asuman’ı başka bir erkek ile gören Mükremin çılgına döner. Züleyha’nın kaset çalışmaları hız kazanır, Züleyha stüdyoya girer. Yeniden barışan Asuman ile Mükremin kendilerini Feriştah’ın elinden zor kurtarır. Eyvah Necdet’in adamları Mükremin’e tuzak kurar.
USTA OYUNCU KADROSU
Bir Demet Tiyatro, Mükremin Abi (Yılmaz Erdoğan), Lütfiye Çıtır (Demet Akbağ) ve bugün hayatta olan, olmayan her biri mesleğinin üstadı oyuncu kadrosu ile yeniden gönüllerde taht kuracak. Kadroda; Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Ozan Uygun, Engin Günaydın, Birsu Demir, Zerrin Sümer, Serhat Özcan, Erdal Tosun, Deniz Özerman, Altan Erkekli, Şebnem Dönmez, Özge Özberk, Ata Demirer ve Pelin Körmükçü gibi usta isimler bulunuyor.
Bir Demet Tiyatro her Cumartesi ve Pazar Star’da!