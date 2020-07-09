Asuman ve Mükremin ayrılığın eşiğinde (Bir Demet Tiyatro)

NOSTALJİ DOLU BÖLÜMLER!

Bir demet Tiyatro’nun, Cumartesi ve Pazar günü yayınlanacak olan bölümleri herkesi ekran başına kilitleyecek.

Asuman ve Mükremin ayrılığın eşiğine gelir. Cumhur Zimmet, Çıtır Ailesine yemeğe gelecektir, hazırlıklar tüm hızıyla sürer ve tüm aile heyecanlıdır. Mükremin kendine yeni bir iş bulur. Lütfiye ile Fadıl takiptedir, acaba Mükremin ne iş yapmaktadır? Züleyha, Eyvah Necdet’i başka bir kadınla görür ve ortalık karışır. Mükremin bir süreliğine evi terk etmek ister. Fakat eve gelen sürpriz misafir Çıtır Ailesi’nde tatlı bir heyecan yaratır.