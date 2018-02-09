Ata Demirer 26 yıl önceki fotoğrafını paylaştı (Ünlülerin çocukluk fotoğrafları)

1 45 yaşındaki komedyen Ata Demirer, 1991 yılına ait fotoğrafını paylaştı.

2 Ata Demirer'in 26 yıl önce zayıf olması dikkat çekti.

3 İrem Derici 25 Mart Pazar akşamı Star TV'nin Jet Sosyete dizisine konuk oyuncu olarak katılacak olan ünlü şarkıcı İrem Derici, takipçilerini geçmiş yıllara yıllarına götürdü. Derici, yayınladığı çocukluk karesine, "Çok değişmiş miyim?"

4 30 yaşındaki Derici, daha önce ise kardeşi Cemre Derici ile çocukken çekildikleri fotoğraflarını paylaşmıştı.

5 Derici, kardeşini kucağına aldığı fotoğrafın altına 'İyi ki doğdun KARDEŞİM' notunu düşmüştü..

6 Büşra Develi

7 Büşra Develi

8 Ezgi Mola Son olarak Maide'nin Altın Günü adlı filmiyle gündemde olan Ezgi Mola, çocukluk fotoğrafını sosyal medyadan yayınladı.

9 34 yaşındaki Mola, çocukluk karesine "Korkma Ezgi’ciğim, her şey geçiyor. Kalbi kötü olanlar da bi şekilde gidiyor..." mesajını yazdı.

10 Mola daha önce ise 1984'te çekilmiş bir karesini ve paylaşarak altına şu notu düşmüştü: "Olm bi çay simit getirin da, diş çıkaracaz Allah'ın izninyle !" Dönemimin Ramazan abisiymişim"

11 Blake Lively TV ve sinema dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Blake Lively'nin 15 yıl önce lisede çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

12 2002-2003 Burbank Lisesi yıllığında yer alan fotoğraflarda; Lively'nin 30 yaşına kadar fiziksel olarak pek değişmediği görülüyor. Uzun sarı saçlarından o yıllarda da vazgeçmeyen ünlü oyuncunun, burnunun estetiksiz hali de dikkat çekiyor.







13 Amigo kız takımı ve öğrenci birliğinde görev yapan liseli Blake'in çok sosyal bir öğrenci olduğu görülüyor.

14 Nusret Gökçe Saltbae hareketiyle tüm dünyaya tanınır hale gelen ve son olarak ABD-Miami'de restoran açarak dünyaca ünlü ismi ağırlayan Nusret Gökçe sosyal medyadan çocukluk fotoğrafını yayınladı.



Takipçilerine nostalji yaşatan Nusret, fotoğrafını "Hayat Üniversitesi yaş 15" notuyla paylaştı.

15 Nusret Gökçe

16 Rihanna Barbados'lu şarkıcı Rihanna geçtiğimiz günlerde 30 yaşına girdi. Ri-Ri sosyal medya hesabında takipçilerini geçmiş yıllara götürerek çocukluk yıllarına ait bir kareyi yayınladı. 30 YAŞINDA 30 FOTOĞRAFLA RIHANNA

17 Rihanna

18 Azra Akın

19 Azra Akın

20 DERYA ŞENSOY



Derya Baykal, 28 yaşına giren kızı Derya Şensoy'un doğum gününü sosyal medyadan yayınladığı çocukluk fotoğrafıyla kutladı. Baykal, "Küçüğüm İyi ki doğdun... mutlu sağlıklı başarılı yılların olsun... Seni çoookkk seviyorummmm" notuyla Şensoy'un yıllar önce çekilmiş karesini paylaştı.

21 DERYA ŞENSOY

22 Eminem

23 Eminem

24 SAADET IŞIL AKSOY Son olarak Vatanım Sensin dizisinde Lucy karakterine hayat veren Saadet Işıl Aksoy sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla takipçilerini çocukluk yıllarına götürdü.

25 34 yaşındaki oyuncu çocukluk yıllarına ait bir kareyi Instagram hesabından, "Kırmızı ayakkabılarım, cicili elbisem ve teyze oturuşumla çiçeklerin önünde poz veren ince ruhlu ve utangaç bir Çaki'ydim.." mesajıyla yayınladı.

26 BURAK SEVİNÇ Söz dizisinde 'Avcı' lakabıyla Fethi karakterine hayat veren Burak Sevinç takipçilerini 25 yıl öncesine götürerek çocukluk fotoğrafını yayınladı.

27 30 yaşındaki oyuncu yaklaşık 5 yaşlarındaki halini paylaşarak, "Evet gülmeye başlamışım... Sonunda. Bizim de güler yüzümüz varmış yani!" notunu yazdı.

28 KENAN DOĞULU-OZAN DOĞULU

Şarkıcı Kenan Doğulu, DJ kardeşi Ozan Doğulu'nun doğum gününü sosyal medyadan birlikte çekildikleri çocukluk karesini paylaşarak kutladı. Kenan Doğulu kardeşi için şu ifadeleri kullandı: "Ömür boyu dostluk, hayat boyu güven, sonsuz bir sevgi... İyi ki doğmuşsun, iyi ki varsın aslanların aslanı canım ağabeyim. Mutlu, sağlıklı, başarılı bir yaşın olsun."

29 KENAN DOĞULU-OZAN DOĞULU

30 Britney Spears

31 Britney Spears

32 BARIŞ MANÇO 19 yıl önce kaybettiğimiz, usta sanatçı, çocukların 'Barış Ağabeyi' Barış Manço 75'inci yaş gününde anılıyor.

33 BARIŞ MANÇO Usta sanatçının birçok hayranı sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla Manço'nun çocukluk fotoğraflarını doğum gününde yeniden gündeme getirdi.

34 BARIŞ MANÇO

35 NUR FETTAHOĞLU Son olarak Çi dizisine konuk oyuncu olarak katılan Nur Fettahoğlu, Instagram hesabından çocuklu fotoğrafını paylaştı.

36 Nur Fettahoğlu yıllar önce çekilmiş fotoğrafın altına 'Bir zamanlar sevimliymişim' notu yazdı.

37 CEM YILMAZ Cem Yılmaz, Twitter'da takipçilerinden gelen sorulara içtenlikle cevap verdi. Yılmaz araya bir de eskilerden bir fotoğraf sıkıştırdı.

38 Cem Yılmaz bu fotoğrafı “Cem abin de liseliydi…1987 Airport disco galiba. Kazakların kotun içine sokulduğu dönem” notuyla paylaştı.

39 ENGİN ALTAN DÜZYATAN



Diriliş Ertuğrul'un Ertuğrul Gazi'si Engin Altan Düzyatan, geçtiğimiz günlerde sipariş ettiği lüks saat ve Afrika'da çektiği vahşi doğa fotoğraflarından oluşan sergisiyle gündeme gelmişti.

40 ENGİN ALTAN DÜZYATAN Ertuğrul Gazi karakteriyle büyük bir hayran kitlesi oluşturan 38 yaşındaki Düzyatan'ın merak edilen çocukluk fotoğrafı hayranları tarafından sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

41 OLCAY ŞAHAN



Almanya'nın Düsseldorf şehrinde dünyaya gelen futbolcu Olcay Şahan, doğduğu yerin takımının alt yapısında forma giydiği dönemden bir fotoğrafı yayınladı.

42 Milli forma için Türkiye'yi tercih eden ve Beşiktaş'tan sonra Trabzonspor'da futbol kariyerine devam eden 30 yaşındaki Şahan, Instagram hesabından paylaştığı çocukluk karesine, "Ben çocukken" notunu yazdı. Öte yandan Şahan'ın arkasından kulak işareti yapan çocukluk arkadaşı ise Almanya bölgesel lig takımlarından Uerdingen'de futbol hayatına devam ediyor.

43 OKTAY KAYNARCA Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca gençlik fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

44 Kaynarca, 17 yaşındayken çekilmiş bir fotoğrafını

Nazım Hikmet Ran’a ait ‘Yaşamaya dair’ şiiriyle hesabına yükledi.

45 Acun Ilıcalı çocukken çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

46 Ilıcalı fotoğrafın altına "Geçenlerde Hülya teyzemle çektirdiğim bir foto :)" notunu düştü

47 İstanbullu Gelin'in Fikret Boran' Salih Bademci okul yıllarından bir kare paylaştı.

48 Bademci paylaşımın altına şu notu düştü: Uzun, uzun zaman önce... Müziğin beni nasıl gülümsettiğini hatırladığım yıllardan

49 Sıla Gençoğlu 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle öğrencilik yıllarından bir fotoğraf paylaştı.

50 Sıla fotoğrafın altına şu notu düştü: Eğitim, kişisel gelişimin en mühim mihenk taşlarındandır. Öğretmek için ömürlerini adayan tüm öğretmenlerimizin güzel gününü kutluyorum. ( Tavşan olduğumu iddia ettiğim yıllar. Çemberin yine dışındayım.)

51 Tamer Karadağlı Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı çocukluk fotoğrafını, "Tamer 10 yaşında.." mesajıyla yayınlayarak takipçilerine nostalji yaşattı.

52 Tamer Karadağlı

53 Nusret Gökçe Dünyada saltbae hastagi ve lakabı ile sosyal medya fenomeni haline gelen Nusr-Et Steakhouse’un patronu Nusret Gökçe Amerika’daki ilk şubesini açtığı Miami’den 13 yaşındaki fotoğrafını paylaştı.

54 Nusret paylaşımın altına şu notu düştü:

"1994-1995 yaş 13 ilk okuldan mezun olduktan sonra maddi imkansızlıklardan dolayı okul hayatımı bitirip kasap çırağı olarak işe başladım. Hergün 18-20 saat çalışıp babadan 1 tl istemedim. İstesem de yoktu. 2009 -2010 sadece 12 masa 10 çalışan. Sene 2017 - 12 restoran 1000 çalışan ... Ve karşınızda bir dünya markası ..Hepimizin markası hepimizin başarısı...🔪

55 Serenay Sarıkaya Fi dizisinde Duru karakterine hayat veren Serenay Sarıkaya'nın çocukluk hali dizinin yeni sezonu Çi'nin başlmasıyla gündeme geldi.

56 Serenay Sarıkaya



26 yaşındaki oyuncunun çocukken çekilen karesinde bir balkonda masanın üzerinde oturarak poz verdiği görülüyor.

57 Demet Akbağ Usta sanatçı Demet Akbağ sosyal medya hesabından nostalji yaptı. Çocukluk yıllarına ait kareyi paylaşan Akbağ, o fotoğrafa şu mesajı yazdı: "Pastayı kesen sedef olduğuna göre onun doğum günü demek ki. Ben araya sıkışmış annemin bana vereceği koca dilimi bekliyorum. Babaannemin pandispanyası, annemin süslediği çocukluğumun geleneksel pastası. En solda da halamın kucağından bakan kuzenim"

58 Demet Akbağ

59 Hülya Avşar Hülya Avşar Instagram hesabından paylaştığı çocukluk fotoğrafıyla takipçilerini yıllar öncesine götürdü. Avşar kareye, "Tombik Hülya" notunu düştü.

60 Hülya Avşar

61 Özge Borak Star TV ekranlarında yayınlanan İstanbullu Gelin'de rol alan Özge Borak, çocukluk karesini, ""Güzel çocuklardık... Sokakta oynayan, oyuncakla, birbirimizle oyunlar oynayan.. Öyle kolay kolay sıkılmazdık, fikrimiz vardı oyunlar üretecek... Bağıra çağıra, coşkuyla oynardık ki “Hadi gidin evinizin önünde oynayın” denirdi bize. Güzeldik. O zaman geçmişe dönmenin benim için harikası gelsin... İtinayla anne gözlüğü takılıp, poz verilir... Not: Evet kulaklar kepçe, ameliyat olmadan, büyüdükçe kendiliğinden düzelen nadir şanslılardanım. Anne n’aptın üstüne mi yatırdın beni söyle de bilsinler" mesajıyla paylaştı.

62 Özge Borak

63 Rıza Kocaoğlu Rıza Kocaoğlu, 18 yıl önce çektirdiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Sarı saçlarıyla objektif karşısına geçen Kocaoğlu bu kareye; “Saç… Sene 98 mi 99 mu falan filan…” notunu düştü.

64 Rıza Kocaoğlu

65 Ata Demirer Sosyal medya hesabından paylaştığı mizah içerikli fotoğraflarla dikkat çeken Ata Demirer, bu defa takipçisi tarafından gönderilen bir kareyi yayımladı.



Demirer, 80’li yıllarda çocukken yaşadığı Bursa’da çekilmiş fotoğrafta, arka tarafta şortlu bir şekilde görülüyor.



45 yaşındaki oyuncu, bu kareye, "Bir genconun albümünden çıkmış benimle de paylaştı, sağolsun. 80’ler Bursa’sı. Akbıyık mahallesi. Cami duvarına yaslanıp sırıtan çocuk tanıdık geldi mi?" notunu düştü.

66 Ata Demirer

67 Behzat Uygur Instagram'dan çocukluk yıllarına ait bir kareyi paylaşan usta aktör Nejat Uygur'un oğlu Behzat Uygur, "İzmir Atatürk stadı 1974 Zafer kupası.. babamın oyunu olduğu için yerine gol kralı kupasını Cemil Tura'na ben vermiştim..Dönemin Efsane İzmir büyükşehir bel başkanı İhsan Alyanak,ben,Cemil abi.." mesajını yayınladı.

68 Behzat Uygur

69 Zeynep Kankonde Oyuncu Zeynep Kankonde, bir süre önce Instagram'da paylaştığı bu fotoğrafının kendisine ait olduğuna inanmayanlara ilginç bir kanıt sundu.

70 Zeynep Kankonde Çocukluk yıllarında çekilen fotoğrafını Hababam Sınıfı serisindeki Bacaksız karakterini canlandıran Tuncay Akça'ya benzetenler de çıkınca Kankonde karşılaştırmalı bir fotoğraf yayınlayarak şu notu düştü: "Niye yapıyorsunuz bunu? TUNCAY AKÇA tatlılığı.

İnanamayanlar için kendimi etiketledim ya."

71 Zeynep Kankonde

72 Metin Hara Dünyaca ünlü Brezilyalı top model Adriana Lima ve yazar Metin Hara geçtiğimiz temmuz ayında ilk kez el ele Bodrum Havalimanı'nda görüntülenmişti.

73 Metin Hara Lima ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen 35 yaşındaki Hara'nın fotoğrafı sosyal medyada ortaya çıktı.

74 Meryem Uzerli Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan ve şu sıralar Cingöz Recai filminin heyecanını yaşayan Meryem Uzerli, takipçileriyle küçüklük fotoğrafını paylaştı.

75 Meryem Uzerli

76 Beste Kökdemir Oyuncu Beste Kökdemir, Instagram hesabından ortaokul yıllarına ait bir fotoğrafını paylaştı. 24 yaşındaki oyuncu, fotoğrafını, "Ozaman biraz gülelim... Orta 2'deyim. Saçlarımı kendim kesmiştim. Bence hiç fena değil!" notuyla yayınladı.

77 Beste Kökdemir

78 Ezgi Mola Son olarak 'Kocan Kadar Konuş: Diriliş' filminde rol alan Ezgi Mola, Instagram hesabından küçükken kardeşiyle birlikte çekilen bir karesini paylaştı. 34 yaşındaki Mola altına ise,

"Sanırım kardeşime "sus ve gül yoksa seni yine cimciklemek zorunda kalırım" demişim.. Kuzuummm benim" notunu düştü.

79 Ezgi Mola

80 Birce Akalay Son olarak Star TV ekranlarında yayınlanan Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde rol alan Birce Akalay, Instagram sayfafından çocukluk fotoğrafını paylaştı. Akalay altına ise "Bu kızın saçlarına n'oldu yaaa böyle diye ısrarla soran olursa; O doğuştan kırpıktı dersiniz" yazdı.

81 Birce Akalay Ocak ayında Sarp Levendoğlu'ndan boşanan 33 yaşındaki Akalay, şu sıralar Can Tunalı ile birliktelik yaşıyor.

82 Miley Cyrus ABD’li pop şarkıcısı Miley Cyrus, yeni bir single hazırlığında. 24 yaşındaki şarkıcı, ‘Younger Now’ adlı single’ının kapağında kendi çocukluk fotoğrafını kullandı.

83 Miley Cyrus

84 Donald Trump

85 Donald Trump

86 Kraliçe II. Elizabeth

87 Kraliçe II. Elizabeth

88 John Kennedy

89 John Kennedy

90 Angela Merkel

91 Angela Merkel

92 Vladimir Putin

93 Vladimir Putin

94 Papa Francis

95 Papa Francis

96 Hillary Clinton

97 Hillary Clinton

98 George Bush Jr.

99 George Bush Jr.

100 Prens Charles

101 Prens Charles

102 Barack Obama

103 Barack Obama

104 Acun Ilıcalı Acun Ilıcalı, Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı.

105 Ünlü yapımcı, yıllar önce ağabeyi Ömer Cenker Ilıcalı ile çekilmiş bir fotoğrafına yer verdi. Ilıcalı, ağabeyi ile birlikte görüldüğü bu fotoğrafa, "Sol taraftaki ağabeyim, sağ taraftaki ben. #tbt'nin dibi" notunu yazdı.

1967 yılında Erzurum'da doğan Ömer Cenker Ilıcalı, kulak burun boğaz uzmanı bir doktor.

106 Bensu Soral'ın ablası oyuncu Hande Soral (sağda), Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı.

107 30 yaşındaki oyuncu fotoğrafın altına "Bazı şeyler hiç değişmez notunu düştü"

108 Ünlü şarkıcı Göksel'in lise yıllarına ait yıllık fotoğrafı ortaya çıktı.

109 Yıllık yazısında Göksel şöyle anlatılmış:

"Sınıfımızın assolisti Göksel, Ebru ile ön sıraların tek hakimidir. Bu arada en önde Amerikan yardımı alamamaktan oldukça fazla yakınmaktadır. En belirgin özelliği Toronaga stili saçlarıdır. Sıkıldığı zaman kendini yemeğe veren arkadışımız, özel rejim programları uygular. Bu programda pastalar, börekler, makarnalar geniş bir yer tutar. Midesinin genişliği henüz bilim tarafından araştırılıp bulunamamamıştır. Arkadaşımız 16 köşe japon jetonu kullandığından, yapılan esprilere sınıfta en son tepki gösteren kişidir."

110 Sezen Aksu Sanatçı ve söz yazarı Sezen Aksu bugün 63’üncü yaşını kutladı. Sosyal medyada bazı kullanılar Aksu'nun çocukluk fotoğrafını paylaşarak doğum günü dileklerini iletti.

111 Sezen Aksu

112 Türkan Şoray Yeşilçam'ın 'Sultan' lakaplı usta oyuncusu Türkan Şoray Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı. 72 yaşındaki Şoray altına ise "Türkan bir yaşında..." notunu düştü.

113 Türkan Şoray

114 Çağla Şıkel (solda)

115 Çağla Şıkel

116 Kenan İmirzalıoğlu 1997 yılında Best Model of Turkey ve daha sonra Best Model of The World seçilerek kariyerine başlayan Kenan İmirzalıoğlu'nun yıllar önce ortaokul sıralarında çekilen bir pozu hayranları tarafından açılan sosyal medya hesabında paylaşıldı.

117 Kenan İmirzalıoğlu

118 Mehmet Günsür

119 Mehmet Günsür

120 Özge Özpirinçi puhutv'den yayınlanan Fi dizisinde rol alan Sıla karakterine hayat veren Özge Özpirinçi ilkokul yıllarına ait fotoğrafı Instagram'da takipçileriyle paylaştı.

121 31 yaşındaki oyuncu paylaşımının altına ise şu notu düştü: "İlkokul 1'in ilk gunu! Akademik hayata karsi tavrim o gunden itibaren cok netti! Stresten yanagimda cikan ucugun izi durur hala! Hey gidi gunler... Saclarimi o kadar kisa kestirmisler ki (kesin bitlenmisimdir) ilkokul formami almaya gittigimde satis elemani hanfendi babama ve bana bakip erkek uniformalarina yonlendirmisti bizi. Cok uzulmustum ama simdi guluyorum tabi. Anlatacak hikayelerden biri iste..."

122 Oğuzhan Koç Çok Güzel Hareketler Bunlar'daki oyunculuğuyla adını geniş kitlelere duyuran ve son olarak çıkardığı 'Küsme Aşka' şarkısıyla şu sıralar müzik listelerinde ilk sırada yer alan Oğuzhan Koç 23 Nisan dolayısıyla sosyal medyadan çocukluk fotoğrafını paylaştı. 31 yaşındaki Koç, altına ise, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun. Aha bu da çocuk ben..! Ve künyem" notunu düştü.

123 Oğuzhan Koç

124 Nusret Gökçe Saltbae hareketi ve sosyal medya paylaşımlarıyla Türkiye'nin hatta dünyanın dikkatini çeken restoranlar zincirinin sahibi Nusret Gökçe çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı.

125 Son olarak Dubai'deki restoranında Oscar ödüllü oyuncu Leonardo DiCaprio'yu ağırlayan Nusret sosyal medyada kısa sürede 5,5 milyon takipçiye ulaştı.

126 İlber Ortaylı Tarih Profesörü İlber Ortaylı, Twitter hesabından gençlik fotoğrafını paylaştı.

127 Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan İlber Ortaylı, 21 yaşındaki halini gösteren fotoğrafı, "Gençlik. 1968. SBF" notuyla paylaştı. Bu kareye 5 bin beğeni geldi.

128 Bengü



Şarkıcı Bengü, 38'inci yaş gününde sosyal medya hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı.



Instagram hesabından kardeşi Banu ile çekilmiş çocukluk fotoğrafını paylaşan Bengü, "İyi ki doğmuşum ben, iyi ki böyle güzel ailem var" notunu yazdı.

129 Bengü

130 Aleyna Tilki Bir Hülya Avşar Sohbeti'nde Hülya Avşar'a "Annem, beni star gibi giydirirdi. Hep öyle baktı bana ben de kendimi star zannettim küçüklüğümden beri" diyen Aleyna Tilki'nin o günlerdeki fotoğrafı ortaya çıktı.

131 Aleyna Tilki Aleyna Tilki Bir Hülya Avşar Sohbeti'nde çocukluğunu şu sözlerle anlatmıştı: "Üç yaşındayken şarkı söylüyormuşum, ellerimi kanepenin üzerinde aşağı boşluğa uzatmışım. Annem de, "ne yapıyorsun" Aleyna demiş. Ben ise "anne onlar benim seyircilerim onlara elimi uzatıyorum" demişim. Sonra kendimi halının üzerine atmışım. Annemin tüyler diken diken olmuş"

132 Şebnem Ferah Rock şarkıcısı Şebnem Ferah'ın ilkokul fotoğrafları sosyal medyadan paylaşıldı.



Şarkıları ile milyonların gönlünde taht kuran Şebnem Ferah, ilkokulu Yalova Öğretmen Yusuf Ziya İlkokulu'nda okudu. Bu yıllarda çekilen bir fotoğraf ise yıllar sonra sosyal paylaşım sitesine düştü. Sanatçının doğum yılının 1972 olduğu belirtilen fotoğrafında okul numarasının ise 59 olduğu görülüyor.

133 Şebnem Ferah

134 Tarkan Sosyal medyada perşembe günleri yapılan “TBT” (eski fotoğrafların paylaşılması) akımına megastar Tarkan da uydu. Tarkan, Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaşarak, "Şu havalara, bakışlara bakın. Artist yaa" notunu yazdı. Tarkan'ın paylaşımı kısa sürede 30 binden fazla beğeni aldı.

135 Tarkan

136 Fazıl Say Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Adana konserinde bir sürpriz ile karşılaştı. İlkokul arkadaşı Zeynep, ünlü sanatçının ilkokul birinci sınıftaki günlüğünü yolladı. Say, bu fotoğrafı sosyal medya hesabından;

"Adana konserime gelen ilkokul arkadaşım Zeynep bakın ne yollamış Bu fotoğraf ilkokul1; 40 yıl önce" notuyla paylaştı.

137 Fazıl Say

138 Caner Erkin Futbolcu Caner Erkin ile dümyaevine giren oyuncu Şükran Ovalı, eşinin çocukluk fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

139 Son olarak rol aldığı Familya dizisi final yapan 31 yaşındaki Ovalı, paylaşımın altına ise altına 'Minnak' notunu düştü.

140 Justin Bieber Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, 13 yaşındayken YouTube’da Scooter Braun tarafından keşfedildi. Şimdi 23 yaşında olan Kanadalı şarkıcı, Instagram’dan paylaştığı fotoğrafta o zamanlar nasıl göründüğünü hayranlarıyla paylaştı. Bieber’ın annesiyle olan siyah-beyaz fotoğrafı, henüz müzik kariyerine başlamadan kısa süre önce çekilmiş.

141 Justin Bieber

142 Haley Joel Osment 1999 yılında vizyona girdiğinde tüm dünyada ilgiyle izlenen 'Altıncı His (The Sixth Sense)' filminde dünyaca ünlü oyuncu Bruce Willis ile başrol oynayan küçük yıldız çok değişti. 28 yaşındaki Amerikalı Haley Joel Osment'ın son halini görenler tanıyamadı.

143 Haley Joel Osment Filmin yayınlandığı dönemde 12 yaşında olan Haley Joel Osment 'Altıncı His' filminde 'Cole Sear' karakterini canlandırıyordu.

144 Ajda Pekkan

145 Ajda Pekkan

146 Arda Turan

147 Arda Turan

148 Angelina Jolie

149 Angelina Jolie

150 Bengü

151 Bengü

152 Bruce Willis

153 Bruce Willis

154 Beren Saat

155 Beren Saat

156 Bergüzar Korel

157 Bergüzar Korel

158 Deniz Akkaya

159 Deniz Akkaya

160 Deniz Çakır

161 Deniz Çakır

162 Elçin Sangu

163 Elçin Sangu

164 Emre Aydın

165 Emre Aydın

166 Eser Yenerler

167 Eser Yenerler

168 Jennifer Aniston

169 Jennifer Aniston

170 Hazal Kaya

171 Hazal Kaya

172 Kenan İmirzalıoğlu

173 Kenan İmirzalıoğlu

174 Lady Gaga

175 Lady Gaga

176 Mehmet Ali Erbil

177 Mehmet Ali Erbil

178 Merve Sevi

179 Merve Sevi

180 Özge Özpirinçci

181 Özge Özpirinçci

182 Pelin Karahan

183 Pelin Karahan

184 Şener Şen

185 Şener Şen

186 Tarkan

187 Tarkan

188 Teoman

189 Teoman

190 Cristiano Ronaldo Real Madrid’in Şampiyonlar Ligi’ni üst üste iki kez kazanan ilk takım olmasında yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo’nun payı yadsınamaz. Nike, takımın şampiyonluğunu ve Ronaldo’nun şampiyonluğa katkısını bir ilanla kutladı. İlanda, Ronaldo’nun çocukluk fotoğrafının üzerinde “Bu çocuk biliyordu” (This boy knew) mesajına yer verildi. Ronaldo, fotoğrafını Twitter hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

191 Çocukluk fotoğrafındaki dikkat çeken detay ise, Ronaldo'nun üzerindeki giysinin Adidas markalı olması. Nike'ın, şampiyonluk ilanı için Adidas logosunu silip Nike logosunu koymasına Adidas firmasından nasıl bir yanıt geleceği merak ediliyor.

192 Mesut Özil Arsenalli futbolcu Mesut Özil’in, 12 yaşındayken memleketi Zonguldak'ta hastane önünde babası ve ağabeyiyle çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı.



Şu sıralar Amine Gülşe ile yaşadığı aşkla da gündeme gelen 29 yaşındaki Özil'in, yanında kendisi gibi futbolcu olan ağabeyi Mutlu Özil ve babası Mustafa Özil yer aldı.



Zonguldak'ın Devrek İlçesi Hışıroğlu Köyü'nden olan Özil ailesinin, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’nde bir yakınlarını ziyaret sırasında çekildiği bildirildi.

193 Mesut Özil

194 Brad Pitt

195 Brad Pitt

196 Beyonce Beyonce’nin daha önce görülmemiş 12 video kasedi ortaya çıktı. Dünyaca ünlü ABD’li şarkıcının 10 yaşındaki halini gösteren videolarda; Beyonce’nin, daha sonra Destiny’s Child’a dönüşecek olan altı kişilik Girls Tyme grubu üyesiyken çekilmiş hali görülüyor. Beyonce’nin daha önce görülmemiş 12 video kasedi ortaya çıktı. Dünyaca ünlü ABD’li şarkıcının 10 yaşındaki halini gösteren videolarda; Beyonce’nin, daha sonra Destiny’s Child’a dönüşecek olan altı kişilik Girls Tyme grubu üyesiyken çekilmiş hali görülüyor.

197 35 yaşındaki dünyaca ünlü pop yıldızının videoları, Londra’daki açık artırma şirketi Ted Owen & Co tarafından Londra'da satılacak. Telkifler 1,5 milyon sterlinden başlıyor.

198 Madonna

199 Madonna

200 George Clooney

201 George Clooney

202 Gözler dünyanın gözde bekarlarından Prens Harry ile nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atan Meghan Markle'a çevrildi. Dail Mail, Prenses adayının 21 yıl önce çekilmiş bir fotoğrafını okuyucularına servis etti.

203 BU SARAYA GELİN GELECEK Bir arkadaşıyla birlikte 1996'da Avrupa turuna çıkan ve o dönem 15 yaşında olan Meghan Markle'ın Kraliyet Ailesi'nin yaşadığı Buckingham Sarayı önünde çekilen hatıra fotoğrafı çok konuşuldu. Oyunculuğu bırakmaya hazırlanan Markle, bu yaz gerçekleşecek düğünle Kraliyet Ailesi'nin bir üyesi olacak. (Fotoğraf: Meghan Markle solda)