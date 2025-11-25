Ata Demirer aşka geldi: Sevgilisiyle Paris tatilinden yeni kareler

25.11.2025 10:37

NTV - Haber Merkezi

Sevgilisi Dilara Alemdar ile Paris'e giden Ata Demirer, tatilden mutluluk pozlarını takipçileriyle paylaştı.

Ata Demirer aşka geldi: Sevgilisiyle Paris tatilinden yeni kareler
NTV

Komedyen Ata Demirer, kariyeriyle olduğu kadar özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Ata Demirer aşka geldi: Sevgilisiyle Paris tatilinden yeni kareler 1
Sosyal Medya

Gözlerden uzak bir yaşam süren ünlü isim, birkaç aydır bir şirkette müdür yardımcısı olarak çalışan Dilara Alemdar ile aşk yaşıyor.

AŞIKLAR FRANSA'DA 2
Sosyal Medya

AŞIKLAR FRANSA'DA

Geçtiğimiz aylarda sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaşan Ata Demirer, son olarak sevgilisi Dilara Alemdar ile Fransa'nın başkenti Paris'e gitti.

Ata Demirer aşka geldi: Sevgilisiyle Paris tatilinden yeni kareler 3
Sosyal Medya

Keyifli anlarını gözler önüne seren 53 yaşındaki Ata Demirer, Türkiye'ye dönünce tatil fotoğraflarına yenilerini ekledi.

Ata Demirer aşka geldi: Sevgilisiyle Paris tatilinden yeni kareler 4
Sosyal Medya

Sevgilisiyle Eyfel Kulesi önünde verdikleri pozu ve bir dizi romantik fotoğrafı paylaştı. Aşıkların mutluluk pozlarına binlerce beğeni ve “Mutluluğunuz daim olsun”, “Çok güzelsiniz” gibi yorumlar geldi.