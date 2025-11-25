Ata Demirer aşka geldi: Sevgilisiyle Paris tatilinden yeni kareler
25.11.2025 10:37
NTV - Haber Merkezi
Sevgilisi Dilara Alemdar ile Paris'e giden Ata Demirer, tatilden mutluluk pozlarını takipçileriyle paylaştı.
Komedyen Ata Demirer, kariyeriyle olduğu kadar özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.
Gözlerden uzak bir yaşam süren ünlü isim, birkaç aydır bir şirkette müdür yardımcısı olarak çalışan Dilara Alemdar ile aşk yaşıyor.
AŞIKLAR FRANSA'DA
Geçtiğimiz aylarda sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaşan Ata Demirer, son olarak sevgilisi Dilara Alemdar ile Fransa'nın başkenti Paris'e gitti.
Keyifli anlarını gözler önüne seren 53 yaşındaki Ata Demirer, Türkiye'ye dönünce tatil fotoğraflarına yenilerini ekledi.
Sevgilisiyle Eyfel Kulesi önünde verdikleri pozu ve bir dizi romantik fotoğrafı paylaştı. Aşıkların mutluluk pozlarına binlerce beğeni ve “Mutluluğunuz daim olsun”, “Çok güzelsiniz” gibi yorumlar geldi.