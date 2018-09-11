Ata Demirer: Şimdi Escobar düşünsün (Instagram'da ünlüler 10 Eylül 2018)

Sanattan spora, televizyondan podyuma, gösteri dünyasının ünlü isimlerinin sosyal medya paylaşımları...
-
Ata Demirer
"Şimdi Escobar düşünsün"
-
Çağla Şıkel
"Bu da evimizin enn afacanı enn yaramazı"
-
Ursula Corbero
-
Aslı Bekiroğlu
"Hem en yakin arkadasim hem en yakin sevgilim ahdhaja ne demekse en yakin sevglim"
-
Meryem Uzerli
-
Mine Tugay
"Asansör pozu"
-
Selen Görgüzel Alkan
-
Burcu Kara
"Doksanlardan merhaba"
-
Demet Özdemir
-
Eren Vurdem
"“Hayatınızın hikayesini yazarken, kalemi başkasının tutmasına izin vermeyin.”
-
Serena Williams
-
Hande Doğandemir
"Yaz bitti mi şimdi"
-
Bensu Soral
-
Cem Adrian
"Dün gece bir rüya gördüm” Sabahta Van’ın yüzüme vuran ilk ışıkları ile aynen böyle uyandım.
-
Burcu Binici