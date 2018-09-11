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Ata Demirer: Şimdi Escobar düşünsün (Instagram'da ünlüler 10 Eylül 2018)

Sanattan spora, televizyondan podyuma, gösteri dünyasının ünlü isimlerinin sosyal medya paylaşımları...

  • 1

    Ata Demirer

    "Şimdi Escobar düşünsün"
  • 2

    Çağla Şıkel

    "Bu da evimizin enn afacanı enn yaramazı"
  • 3

    Ursula Corbero
  • 4

    Aslı Bekiroğlu

    "Hem en yakin arkadasim hem en yakin sevgilim ahdhaja ne demekse en yakin sevglim"
  • 5

    Meryem Uzerli
  • 6

    Mine Tugay

    "Asansör pozu"
  • 7

    Selen Görgüzel Alkan
  • 8

    Burcu Kara

    "Doksanlardan merhaba"
  • 9

    Demet Özdemir
  • 10

    Eren Vurdem

    "“Hayatınızın hikayesini yazarken, kalemi başkasının tutmasına izin vermeyin.”
  • 11

    Serena Williams
  • 12

    Hande Doğandemir

    "Yaz bitti mi şimdi"
  • 13

    Bensu Soral
  • 14

    Cem Adrian

    "Dün gece bir rüya gördüm” Sabahta Van’ın yüzüme vuran ilk ışıkları ile aynen böyle uyandım.
  • 15

    Burcu Binici
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