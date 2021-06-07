Ata Demirer’den sonra balıkçılardan da Bozcaada'da müsilaj uyarısı

Türkiye’de özellikle Marmara Denizi’nde etkili olan ve halk arasında deniz salyası
olarak bilinen müsilaj
, turizm cenneti Bozcaada’yı da tehdit etmeye başladı. Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı'nın ardından Kuzey Ege Denizi'ne de ulaşan müsilaj, Bozcaada sahillerinde de görülmeye başlandı. Bozcaadalı balıkçılar, adanın belli bölgelerinde az miktarda da olsa müsilaj görülmeye başlandığını, dipte daha çok olan deniz salyası nedeniyle de avlanamadıklarını dile getirdi. Balıkçılar, avlanamadıkları için ağlarını karaya çıkardıklarını söyledi.