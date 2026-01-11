Ata mesleğine sahip çıktı. 45 yıldır yapıyor, 3 kardeşini bu iş sayesinde okuttu

Babasından miras aldığı meslekte hiç boş durmadı. Zamana ve çağa uymak için çeşitli eğitimlere katıldı. Uğurlu, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi'nde yürütülen "ana arı üretimi, kadın girişimcilik, propolis üretimi, arı zehri üretimi" eğitim programlarına katıldı.

Sertifikalarını alan, bakanlık bakanlık tarafından verilen kadın girişimcilik ve arıcılık destek programıyla da zaman içinde kovan sayısını 300'e çıkaran Uğurlu, yıllık ortalama 1 ton çiçek balı, propolis ve arı zehri üretimi yapıyor.