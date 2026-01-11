Ata mesleğine sahip çıktı. 45 yıldır yapıyor, 3 kardeşini bu iş sayesinde okuttu
Düzce'de ata mesleğine sahip çıkan Hacer Uğurlu, 45 yıldır arıcılık yapıyor. Aldığı eğiyimler ve hibe desteğiyle işlerini büyüttü.
45 YILLIK ARICI
Düzce'nin Yığılca ilçesinde arıcılık yapan babasından 45 yıl önce mesleği öğrenen Hacer Uğurlu, son yıllarda modern arıcılık eğitimleri ve devletten aldığı hibe destekleriyle kovan sayısını 10'dan 300'e çıkardı. Ata mesleğine sahip çıkan Uğurlu, 3 kardeşini de arıcılık yaparak okuttu.
HER TÜRLÜ EĞİTİMİ ALDI
Babasından miras aldığı meslekte hiç boş durmadı. Zamana ve çağa uymak için çeşitli eğitimlere katıldı. Uğurlu, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi'nde yürütülen "ana arı üretimi, kadın girişimcilik, propolis üretimi, arı zehri üretimi" eğitim programlarına katıldı.
Sertifikalarını alan, bakanlık bakanlık tarafından verilen kadın girişimcilik ve arıcılık destek programıyla da zaman içinde kovan sayısını 300'e çıkaran Uğurlu, yıllık ortalama 1 ton çiçek balı, propolis ve arı zehri üretimi yapıyor.
TÜM TÜRKİYE'YE SİPARİŞ GÖNDERİYOR
Arıcılığın çok güzel bir meslek olduğunu belirten Uğurlu, bütün kadınlara ekonomik özgürlüklerini sağlamaları için arıcılık mesleğini önerdi. Aile üyelerine de arıcılığı öğreten Uğurlu, İstanbul başta olmak üzere Türkiyenin her yerine sipariş gönderiyor.