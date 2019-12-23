Atakan Arslan: Şöhret oldum, baba olduğunu hatırladı (Tehdit davası)

Öte yandan 2017 yılında Serap Korkmaz Arslan ile evlenen Çağan Atakan Arslan, baba olduktan sonra hayatında çok şeyin değiştiğini ifade ederek, "Biraz zormuş açıkçası. Hep derler ya 'baba olunca anlarsınız’ doğduktan sonra anladım. Tarif edilemez bir duygu. Başka hiçbir şeyi böyle sevemezsiniz. Eşimi de çok seviyorum, ama çocuğun sevgisi başka" diye konuşmuştu.