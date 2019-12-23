Atakan Arslan: Şöhret oldum, baba olduğunu hatırladı (Tehdit davası)

Avatar lakaplı milli kick boksçu Atakan Arslan, öz babası Mehmet Arslan'ın kendisine hakaret ve tehditte bulunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu.
Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; Atakan Arslan, babasının yıllarca kendisiyle görüşmediğini, babalık görevini yerine getirmediğini ifade etti.
Survivor 2016 şampiyonu Arslan şu ifadeleri kullandı: "Ben tanınan biri olunca birden baba olduğunu hatırladı. Ona kusursuz davranıyorum ama o, maddi yardımda bulunmadığım için beni tehdit ediyor"
Öte yandan 2017 yılında Serap Korkmaz Arslan ile evlenen Çağan Atakan Arslan, baba olduktan sonra hayatında çok şeyin değiştiğini ifade ederek, "Biraz zormuş açıkçası. Hep derler ya 'baba olunca anlarsınız’ doğduktan sonra anladım. Tarif edilemez bir duygu. Başka hiçbir şeyi böyle sevemezsiniz. Eşimi de çok seviyorum, ama çocuğun sevgisi başka" diye konuşmuştu.