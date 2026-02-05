Atatürk'ün az bilinen 350 fotoğrafı yayınlandı, soyağacı bilgilerinin aslı da paylaşıldı

Eserin editörlüğünü kendisinin üstlendiğini belirten Kılınç, şunları kaydetti:

"Albüm deyince insanların aklına sadece fotoğraf geliyor ama bu albümde sadece fotoğraf yok. Fotoğrafları anlatan metinler, bilgiler de var. Albümde az bilinen fotoğraflar da var, çok bilinenler de. Çok bilinen fotoğraflardaki teferruatlar veya detaylarla ilgili albümün içerisinde bilgilere yer verdik. Atatürk, ömrünü vatanına, milletine vakfetmiştir. Albüm aslında, Atamızın kendi ailesinden, hatta kendi varlığından dahi vazgeçerek her şeyini, tümüyle, tüm gücünü, tüm varlığını vatanına, milletine vakfettiğini bize çok bariz bir şekilde gösteriyor."

(Fotoğraf: Atatürk'ün Himaye-i Etfal Cemiyeti tarafından 31 Mayıs 1922'de düzenlenen Çiçek Bayramına katılıyor.)