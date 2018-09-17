Athena Gökhan'ın film projesi

O Ses Türkiye jüri üyeliğinden ayrılan Gökhan Özoğuz'un yeni projesi belli oldu. Athena Gökhan yeni bir filmle seyirci karşısına çıkacak.
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Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz önceki akşam Etiler’de objektife yansıdı.
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Mekan çıkışında 13 yıl önce oynadığı O Şimdi Mahkum filminden sonra yeniden beyazperdede olacağını söyleyen Özoğuz, yeni projesini açıkladı.
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Athena Gökhan “Bir film projemiz var. Uzun zamandır onunla alakalı çalışmalar var. Senaryo çalışmaları üzerinde de çalışıyoruz” dedi.
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Ömer Faruk Sorak’ın yönetmenliğini üstleneceği filmin oyuncu kadrosu henüz netleşmedi.
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Abdullah Oğuz’un yönettiği, Erkan Can ve Levent Kazak’ın rol aldığı “O Şimdi Mahkum” adlı filmde Gökhan Özoğuz da ufak bir rolle izleyici karşısına çıktı.