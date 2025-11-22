Atina'da aşka geldiler: Hande Soral ile İsmail Demirci'den tatil pozu
22.11.2025 13:12
NTV - Haber Merkezi
Hande Soral ile İsmail Demirci, Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gitti. Oyuncu çift, mutluluk pozlarını takipçileriyle paylaştı.
Hande Soral ile İsmail Demirci, 2015 yılında başlayan aşklarını 2017'de nikahla taçlandırdı. Oyuncu çift, 2022 yılında oğulları Ali'yi kucaklarına alarak ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşadı.
Mutlu beraberlikleri devam eden ve zaman zaman aile pozlarını sosyal medyadan paylaşan Hande Soral ile İsmail Demirci, tatile çıktı.
Tatil için Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gitmeyi tercih eden ünlü çift, tatilden keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı.
38 yaşındaki Hande Soral da eşiyle aşk dolu fotoğrafını kalp emojisiyle paylaştı. Oyuncu çiftin mutluluk pozu büyük ilgi gördü.
Öte yandan birkaç hafta önce NTV'de yayınlanan Empati programına konuk olan İsmail Demirci, eşiyle tanışma hikayesini şu sözlerle anlattı:
"Aynı spor salonuna 2-3 sene gitmişiz ve hiç karşılaşmamışız. Hande’yi ekrandan beğeniyordum. Bodrum'da plajda benim menajerimle konuşuyordu, koşarak tanışmaya gittim ama öyle olsun istemedim ve vazgeçtim. Akşam da bir mekana gittim ve Hande karşımdaydı. O günden beri beraberiz" dedi.