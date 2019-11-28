Atiye dizisinden ilk kareler

27 Aralık'ta seyirciyle buluşacak olan ve genç ve güzel ressam Atiye’nin geçmişten günümüze uzanan mistik yolculuğunu konu alan Netflix'in ikinci Türk orijinal dizisi Atiye'nin ilk fragmanı ve fotoğrafları görücüye çıktı.
ATİYE'DEN İLK FRAGMAN (TIKLA İZLE)
Başrollerini Beren Saat ve Mehmet Günsür’ün paylaştığı dizinin kadrosunda Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Tim Seyfi, Başak Köklükaya, Civan Canova ve Meral Çetinkaya gibi isimler yer alıyor.
KONUSU
Atiye, ailesi ve sevgilisi Ozan ile İstanbul'da sade ve mutlu bir hayat sürmektedir, ta ki dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe’de yapılan bir keşifle hayatı değişene kadar.
Bölgedeki kazı çalışmalarını yürüten arkeolog Erhan, Atiye ile Göbeklitepe arasındaki mistik ilişkiyi gözler önüne seren bir sembol keşfeder.
Atiye ona bambaşka bir kapı açan bu gizemli olayın peşine düşerek antik tapınakta geçmişini aramaya karar verir. Bu gizem perdesi aralandıkça Atiye’nin karşısına çıkan olaylar ona geçmişle geleceği, gerçek ile ruhani arasındaki her şeyi sorgulatacaktır.