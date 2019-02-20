Avatar Atakan: Baba olduktan sonra hayatımda çok şey değişti

Survivor yarışmasıyla adını duyuran milli sporcu Avatar Atakan 2.Sayfa programına hakkında merak edilenlerini anlattı. Son olarak geçtiğimiz gün rakibi Janu Da Cruz'u nakavt ederek I.S.K.A Dünya Şampiyonluk kemerini kazanan Atakan Arslan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Geçen günlerde kanser hastası, küçük bir kıza yardımda bulunana Avatar Atakan "Bu tarz şeyleri konuşmak taraftarı değilim. Biz zaten organizasyonu bu kardeşimiz için yaptık. Yurt dışında gerçekleşti. Kanser hastası, küçük bir kız kardeşimiz için yaptık. Söylemek doğru olmaz ama 140 bin Euro yardım yapıldı. Biz yıllarca dövüştük, bu sırada birilerine de faydalı olabiliyorsak ne mutlu bize"