Avatar Atakan: Baba olduktan sonra hayatımda çok şey değişti
Janu Da Cruz'u nakavt ederek I.S.K.A Dünya Şampiyonluk kemerini kazanan Avatar Atana lakaplı Çağan Atakan Arslan baba olduktan sonra hayatında çok şeyin değiştiğini söyledi.
-
1
Survivor yarışmasıyla adını duyuran milli sporcu Avatar Atakan 2.Sayfa programına hakkında merak edilenlerini anlattı. Son olarak geçtiğimiz gün rakibi Janu Da Cruz'u nakavt ederek I.S.K.A Dünya Şampiyonluk kemerini kazanan Atakan Arslan'ın açıklamalarından satırbaşları:
Geçen günlerde kanser hastası, küçük bir kıza yardımda bulunana Avatar Atakan "Bu tarz şeyleri konuşmak taraftarı değilim. Biz zaten organizasyonu bu kardeşimiz için yaptık. Yurt dışında gerçekleşti. Kanser hastası, küçük bir kız kardeşimiz için yaptık. Söylemek doğru olmaz ama 140 bin Euro yardım yapıldı. Biz yıllarca dövüştük, bu sırada birilerine de faydalı olabiliyorsak ne mutlu bize"
-
2Avatar Atakan sözlerine şöyle devam etti: Baba olduktan sonra hayatım da çok şey değişti. Biraz zormuş açıkçası. Hep derler ya 'baba olunca anlarsınız’ doğduktan sonra anladım. Tarif edilemez bir duygu. Başka hiçbir şeyi böyle sevemezsiniz. Eşimi de çok seviyorum, ama çocuğun sevgisi başka
-
3"Maçlarda bile bunu aklımdan çıkarmıyorum, 'Rakibimin de bir çocuğu vardır, akşam eve gidecek, çok da zorlamayayım' diyorum kendi kendime."
-
4"Ben de oğlumun doğumuna girdim. Eşim normal doğum yaptı, o günden sonra bir soğuma olmadı ben de hatta daha da bağlandım diyebilirim."
-
5"Benim eşim (Serap Korkmaz) pahalı şeylerden mutlu olan biri değil, biz birlikte yan yana olalım o zaman daha mutlu oluyor."