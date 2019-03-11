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Avatar Atakan: Evlendiğim gün 100 bin kişi takipten çıkardı

Survivor yarışmasıyla adını duyuran milli sporcu Avatar lakaplı Atakan Arslan, "Evlendiğim gün 100 bin kişi beni takipten çıkardı" dedi.

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    2016 Survivor şampiyon ve milli sporcu Atakan Arslan, yarışmada özelini gündeme getirmemeye özen gösterdiğini dile getirdi.


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    Milliyet'ten Ali Eyüboğlu'nun haberine göre; Arslan, "Eşim Serap Korkmaz'a 2017 yılında evlendik, ama ilişkimiz Survivor’dan önce başlamıştı" dedi.
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    Arslan şöyle devam etti: "Hiçbir zaman özel hayatımı ön plana çıkarmak istemediğim için Survivor’da gündeme getirmemiştim bunu"

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    "Planladığımız gibi yarışma bitti ve evlendik. Instagram’da halen 885 bin takipçim var, ama evlendiğim gün 100 bin civarında insan takipten çıkardı beni"
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