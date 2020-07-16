Avengers hayranı 6 yaşındaki çocuk sosyal medyanın yeni kahramanı oldu

ABD’de küçük kız kardeşini köpek saldırısından kurtarmak için araya giren ve yüzüne 90'dan fazla dikiş atılan altı yaşındaki Bridger Walker sosyal medyanın yeni kahramanı oldu. “Biri ölecekse, bu ben olmalıyım diye düşündüm” diyen küçük çocuğa Avengers yıldızları, Anne Hathaway, Cris Evans, Hugh Jackman, Tom Holland ve Mark Ruffalo’dan destek mesajları yağdı.

ntv.com.tr 16.07.2020 - 15:07 | Son Güncelleme : 16.07.2020 - 15:27

Avengers hayranı 6 yaşındaki çocuk sosyal medyanın yeni kahramanı oldu - 1

ABD'nin Wyoming eyaletinin başkenti Cheyenne’de yaşayan 6 yaşındaki Bridger Walker, kendisinden iki yaş küçük kız kardeşini Alman kurdu kırması bir köpeğin saldırısından kurtaramak için araya girdi.  

Avengers hayranı 6 yaşındaki çocuk sosyal medyanın yeni kahramanı oldu - 2

Saldırıya rağmen, Bridger, kız kardeşinin elini tutup onu tehlikeden uzaklaştırmayı başardı.

Avengers hayranı 6 yaşındaki çocuk sosyal medyanın yeni kahramanı oldu - 3

"BİRİ ÖLECEKSE BU BEN OLMALIYIM"

10 Temmuzda yaşanan olay çocukların halası Nicole Walker’ın Instagram paylaşımıyla ortaya çıktı ve tüm dünyanın gündemine oturdu. Nicole Walker,  Bridger’ın, neden araya girdiğini soran babasına “Eğer birisi ölecekse bu ben olmalıyım diye düşündüm” yanıtı verdiğini açıkladı.

 

Avengers hayranı 6 yaşındaki çocuk sosyal medyanın yeni kahramanı oldu - 4

YÜZÜNE 90 TANE DİKİŞ ATILDI

Saldırının ardından iki saatlik bir operasyon geçiren Briger'ın yüzüne 90 dikiş atıldığı belirtildi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirilen küçük çocuğun dinledndiği aktarıldı.

Avengers hayranı 6 yaşındaki çocuk sosyal medyanın yeni kahramanı oldu - 5

Diğer taraftan, halası, ünlü süperkahraman film serisi Avengers’ın hayranı olan Bridger’ın kendisinden olabildiğince geniş bir şekilde hikayesini paylaşmasını istediğini belirtti. Ardından Walker ailesi, Avengers yıldızları, Anna Hathaway, Mark Ruffalo, Tom Holland, Hugh Jackman ve Chris Evans’tan küçük çocuğa sevgi dolu mesajlar gönderildiğini açıkladı.

Avengers hayranı 6 yaşındaki çocuk sosyal medyanın yeni kahramanı oldu - 6

"SÜPER KAHRAMAN GÖRDÜĞÜM ZAMAN ONU TANIRIM"

Avengers serisinde Kedi Kadını canlandıran Hathaway, Bridger ile kız kardeşinin fotoğrafını kendi hesabından paylaşarak, “Ben bir Avenger değilim ama bir süper kahraman gördüğüm zaman onu tanırım. Umarım hayatımda senin yarın kadar bile cesur olmayı başarabilirim” yorumunu yaptı ve Hulk'ı canlandıran rol arkadaşı Mark Ruffalo'yu etiketledi.
Avengers hayranı 6 yaşındaki çocuk sosyal medyanın yeni kahramanı oldu - 7

CHRIS EVANS'TAN VİDEOLU MESAJ

Kaptan Amerika karakterine hayat veren Chris Evans ise, Bridger’a bir video mesajı yollayarak, Kaptan Amerika kalkanı sözü verdi.

Evans, "Sen bir kahramansın. Yaptığın şey çok cesurcaydı. Kardeşin senin gibi bir abiye sahip olduğu için çok şanslı. Senin gibi insanlara ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

Avengers hayranı 6 yaşındaki çocuk sosyal medyanın yeni kahramanı oldu - 8

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