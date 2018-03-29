Avlu dizisinde kim, kimdir? (Oyuncu kadrosu ve karakterleri)
Çekimleri için özel hapishane platosu kurulan Avlu merakla bekleniyor. Limon Film imzalı Star TV'nin yeni dizisi Avlu'nun yönetmen koltuğunda İftarlık Gazoz, Dondurmam Kaymak gibi başarılı projelere imza atan Yüksel Aksu oturuyor. İşte Avlu'nun oyuncu kadrosu, konusu, tanıtımları ve fotoğrafları...
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1
DENİZ DEMİR – Demet Evgar
Dikkat çeken, hoş, akıllı bir kadın. Üniversiteyken, genç bir müzisyen olan Hakan’la tanışıyor. İlk görüşte âşık oluyorlar. Kısa bir süre sonra evleniyorlar ve kızları Ecem doğuyor. Koca şiddeti işte ondan sonra başlıyor.
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2
AZRA KAYA – Ceren Moray
Alkolik bir anne ve annesinin bu problemi yüzünden onları terk eden bir babanın kızı. Kocasının gidişinden kızını sorumlu tutmuş bir annenin kızı. Azra’nın beynine asla silinmeyecek iki cümle armağan etmiş: “Sen doğmasaydın, baban beni hep severdi... Senin yüzünden gitti...” Şimdi cezaevinde sözü geçen iki ağadan biri.
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3
KUDRET ÖZTÜRK – Nursel Köse
Çok zeki bir kadın. Her adımını ince eleyip sık dokuyarak atıyor. Stratejik. Az konuşuyor. Lafları insanı yerine mıhlayacak güçte. Erken yaşta babasız kalmış. Kötü yola düşmenin sınırından dönmüş ve adım adım kendine bir imparatorluk kurmuş. Cezaevinin korkulan ve nam salmış diğer ağası.
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4
MURAT ÜNAL – Kenan Ece
Ahlaklı, dürüst, güvenilir, uyumlu, saygılı biri. Annesi ve babası Almanya’da çalışırken, İstanbul’da akraba yanında büyümek zorunda kalmış. Bu terk edilme duygusu Murat’ı gençlik yıllarında alkole itmiş. Murat tam dibe vuracakken hayatına hiç beklemediği bir anda Nihal girmiş. Kaybettiği özgüvenini Nihal’le olan ilişkisiyle onarmış. Murat için Nihal hep özlemini çektiği ailesi olmuş.
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5
HAKAN DEMİR – Teoman Kumbaracıbaşı
Aslında karizmatik, çekici bir adam. Ama bir türlü ulaşamadığı yıldız olma hayalleriyle ailesinin arasında sıkışması onu alkole sürüklemiş. Erken yaşta kaybettiği ailesinden kalan birkaç mal mülkle geçimini sürdürüyor
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6
NİLGÜN DEMİR – Ruçkan Çalışkur
Hakan’ın ablası. Genç yaşta kaybettikleri annesinin yerine kendini koyup oğlu gibi büyütmüş kardeşini. Bu yüzden Hakan üzerinde inanılmaz bir otoritesi var. Kardeşinin karanlık yönünü görmezden gelip yaşanan problemlerden Deniz’i sorumlu tutuyor hep. Zarar vermekten çekinmeyeceği tek kişi erkek kardeşi. Onun dışında kimseye sevgi beslediği görülmemiş.
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7
OKTAY BORAN – Çağdaş Onur Öztürk
Oktay, yakışıklı, kaslı, uzun boylu. Eski bir özel harekatçı. Bir baskında tüm arkadaşları ölmüş. Bir tek o hayatta kalmış. Bir süre psikolojik tedavi görmüş. Tedavi sonrası özel harekata dönmemiş. Çocukluk arkadaşı Murat’ın desteğiyle cezaevinde çalışmayı seçmiş.
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8
MELİS ERSOY – Deniz Barut
Cezaevinin psikoloğu. Şimdiye dek yaptığı her şeyde çok başarılı olmuş biri. Nedeni annesi... Annesi için Melis bir çocuktan çok bir proje olmuş. Gideceği okuldan edineceği arkadaşlara kadar tüm kararları annesi almış. O da bu seçimlere itiraz etmeden uymuş. Başarısız olmak en büyük kâbusu. Melis, cezaevinin isminin tersine cezalandırmaktan çok insanları topluma kazandıran bir kurum olması gerektiğine inanıyor.
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9
ÖZLEM BALABAN – Onuryay Evrentan Atasalihi
Özlem kolay ve doğru karar veremeyen, tutuk, özgüveni olmayan biri. Bu nedenle yıllardır müdür yardımcısı. Bir türlü müdür olamamış. Annesiyle birlikte yaşıyor. Annesi tam bir kontrol delisi. Nefes bile aldırmıyor Özlem’e. Bu yüzden hiçbir zaman düzgün bir sosyal hayatı ya da erkek arkadaşı olmamış.
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10
ECEM DEMİR – Eslem Akar
18 yaşında. Lise son sınıf öğrencisi. Sürekli tanık olduğu aile içi şiddetin bir diğer kurbanı. Bu onu içine kapanık biri yapmış. Kendini derslerine vermiş.
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11
JALE ŞAHİN – Şeyla Halis
Jale, tutuklu ve hükümlülerin temsilcisi. Genel olarak herkese şefkat gösteren, eğitimli, yumuşak biri. Azra’nın çetesine bağlı. Cezaevine girmeden önce bir bankada müdürmüş. Alkol ve kumar bağımlılığı yüzünden zimmetine para geçirmiş. Suçüstü yakalanmış.
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12
HASRET ŞENGÜL – Ayça Damgacı
Kendinden beklenmeyecek kadar güçlü olan Hasret’in her zaman biraz aklı kıt olmuş. İlkokulu üçüncü sınıfta bırakmış, annesiyle mendil, su satmaya başlamış. Hapis hayatı kıskançlıkla başlamış. Platonik aşkıyla evlenen bir arkadaşını öldüresiye dövmüş. Başta çok yatarı yokmuş ama içerde hiç uslu durmamış. Normal hayatında görmediği saygı ve sevgiyi içerde tattığı için çıkmak için pek de can atmıyor.
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13
NİHAL ÜNAL – Şebnem Dönmez
Nihal, cezaevinin müdürü. Sert, otoriter, disiplinli bir kadın. Aynı cezaevinde birlikte çalıştığı eşi Murat’la gençken tanışıp evlenmişler. Mutlu, uyumlu bir hayatları var fakat çocukları olmuyor. İlişkilerini işlerine yansıtmamaya özen gösteriyorlar. Nihal öncelikle Kudret ve Azra’nın cezaevi üzerindeki hakimiyetlerini bitirmek istemektedir.
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KONUSU
Deniz uzun zamandır eşinden şiddet görmektedir. Bir gece evinden gelen bağırışmalar, bir el silah sesiyle bıçak gibi kesilir. Deniz, kavga sırasında eşi Hakan’ı vurduğu iddiasıyla tutuklanır.
Tutuklu olarak kalacağı cezaevine gelen Deniz’in tek isteği kızını arayıp durumunu öğrenmektir. Fakat içeride, kendi kurallarını ve taraflarını oluşturmuş, birbirine düşman iki kadının arasında bulur kendini: Azra ve Kudret.
İki kadın da Deniz’i kendi tarafına çekerek cezaevi içindeki güçlerini artırmak için mücadeleye girişir. Deniz’in ise tek isteği hiçbir belaya ve suça bulaşmadan en kısa zamanda kızına kavuşmaktır.
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Avlu 1. bölümden yansıyan kareler...
AVLU 1. BÖLÜM ÖN İZLEMESİ (TIKLA İZLE)
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