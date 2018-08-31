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Avlu dizisine ne kadar hakimsiniz? (Avlu test)

Star TV ekranlarında yayınlanan ve geçtiğimiz sezona damga vuran Avlu'nun 2. yeni sezonu için geri sayım başladı. Peki ilgiyle takip edilen diziye ne kadar hakimsin? İşte 10 soru ve cevaplarından oluşan Avlu testi...

  • 1

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    1- Azra, Deniz’e hangi ismi takmıştır?

    a. Maviş
    b. Boncuk
    c. Yeni Kız
    d. Nazlı
  • 2

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    2- İlk bölümde çalan Sagopa Kajmer şarkısı hangisi?

    a. Galiba
    b. Düşünmek için vaktin var
    c. Naber
    d. Neyim var ki
  • 3

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    3- Ecem ile Deniz’in mahkemede kavuşma sahnesinde çalan parçanın adı neydi?

    a. Ahmet Kaya Şafak Türküsü
    b. Baba Zula Babasız Kızlar
    c. Fikret Kızılok Yeter Ki
    d. Candan Erçetin Annem

  • 4

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    4- Avlu projesi için saçını kazıtan oyuncu kimdir?

    a. Deniz Batur
    b. Şeyla Halis
    c. Hülya Şen
    d. Ayça Damgacı
  • 5

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    5- Hakan Demir’i kim vurmuştur?

    a. Kaza ile kendini yaralamıştır
    b. Kızı Ecem
    c. Deniz Demir
    d. İş arkadaşı
  • 6

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    6- Azra, Umut Radyo’da hangi Nazım Hikmet şiirini okudu?

    a. Bir Ayrılış Hikayesi
    b. Mavi Liman
    c. Hasret
    d. Kadınlarımız


  • 7

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    7- Azra Kaya’nın fenomen olmasının sebebi neydi?

    a. Şarkıcı olması
    b. Bir yarışma programına katılması
    c. Kitabının olması
    d. Dizi oyuncusu olması
  • 8

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    8- Ecem’i kim öldürmüştür?

    a. Kudret
    b. Merve
    c. Alp
    d. Azra
  • 9

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    9- Küçük Öykü aslında kimin kızıdır?

    a. Naciye
    b. Hasret
    c. Dudu
    d. Yonca
  • 10

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    10- Deniz kızını öldürenin kim olduğunu nasıl öğrendi?

    a. Televizyon haberlerinden
    b. Azra’dan
    c. Kudret’ten
    d. Cezaevi müdüründen
  • 11

    CEVAPLAR

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    1- b

    2- a

    3- a

    4- c

    5- b

    6- d

    7- b

    8- c

    9- d

    10- a

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