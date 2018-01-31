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Avlu dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?

Limon Film imzalı Avlu'nun başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse, Kenan Ece, Teoman Kumbaracıbaşı ve Ruçhan Çalışkur yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda İftarlık Gazoz, Dondurmam Kaymak gibi başarılı projelere imza atan Yüksel Aksu oturuyor. İşte Avlu'nun konusu, fragmanı ve oyuncu kadrosu...

  • 1

    Şebnem Dönmez, Star TV dizisi Avlu'ya dahil oldu.

    Uzun süredir ekranlardan uzak olan 43 yaşındaki Dönmez, hapishane müdürü Nihal karakterine hayat verecek.

  • 2

    OYUNCULAR

    Demet Evgar

  • 3

    Ceren Moray
  • 4

    Nursel Köse
  • 5

    Kenan Ece
  • 6

    Ruçhan Çalışkur
  • 7

    Teoman Kumbaracıbaşı

    AVLU 1. BÖLÜM FRAGMANI 

    AVLU'DAN İLK TANITIM 

  • 8

    Deniz Barut
  • 9

    Eslem Akar
  • 10

    Şeyla Halis
  • 11

    Ayça Damgacı
  • 12

    Onuryay Evren Tan

  • 13

    Hülya Şen

  • 14

    Ümmü Putgül
  • 15

    Mihrimah Cankur
  • 16

    Çiğdem Benli
  • 17

    Efsane Odağ

    Hüseyin Turunç

  • 18

    KONUSU 


     “Avlu” özgürlüğünden vazgeçmek zorunda kalan bu kadınların 3.sayfa haberlere yansımayan, mutsuzluğun acı ile yarıştığı Karakuyu’da kendi düzen ve kendi hukuklarına karşı verdikleri yaşam mücadelesini konu alıyor.

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