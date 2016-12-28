Avlu hangi dizinin uyarlaması? (Yabancı dizi ve sinema filmlerinden uyarlanan diziler)

1 Star TV'de ilk bölümüyle ekrana gelen Avlu, seyircileri ekrana kilitledi. 20 binin üzerinde tweet atılan avlu etiketi geceye damga vurdu. Sosyal medyada konuşulan konularda bir tanesi de Avlu'nun Orange is New Black'in uyarlaması olduğuydu. Ancak başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse, Kenan Ece, Teoman Kumbaracıbaşı ve Ruçhan Çalışkur'un oynadığı Yüksel Aksu imzalı Avlu, Avustralya dizisi Wentworth’un yasal uyarlaması. AVLU DİZİSİNİN KONUSU VE KARAKTERLERİ İşte Avlu gibi ekrana gelen uyarlama dizi ve filmler...

2 1- Tehlikeli Karım - My Dangerous Wife

Milliyet'ten Ali Eyüpoğlu'nun My Dangerous Wife isimli yapımdan uyarlanarak seyirciyle buluşmaya hazırlanan 'Tehlikeli Karım’ hakkındaki yazısı şöyle: Güney Kore dizilerini Türkiye’ye uyarladıktan sonra dünyaya ihraç eden yapımcıların yeni format cenneti Japonya… MF Yapım’ın orijinali Japon olan ‘Bizim Hikaye’ ve ‘Kadın’dan dizilerinden sonra Show TV için çektiği ‘Tehlikeli Karım’ da aynı ülkeden...



Uyarlama senaryosunu Nalan Merter Savaş ve Vilmer Özçınar’ın yazdığı, Çağrı Bayrak’ın yönettiği dizinin başrollerinde Gonca Vuslateri, Seçkin Özdemir ve Mustafa Üstündağ var. Bige Önal, Erdem Akakçe, Ceren Soylu, Fatih Dönmez, Nilay Erdönmez, Bihter Dinçel, Hakan Atalay ve Emine Şans Umar’ın oynadığı dizi şöyle bir hikaye...





3 Aldatılan bir kadının önünde üç seçenek vardır:



A-Ayrılmak.



B-Affetmiş gibi görünüp, mücadele etmek.



C-Görmezden gelmek.



Gonca Vuslateri’nin canlandırdığı Derin’se “D şıkkı”, yani “Hiçbiri” der. Çekimleri süren ‘Tehlikeli Karım’, yayınlanmaya başladığında diğer Japon formatları gibi iyi reyting alırsa, epeydir seyircinin ilgisini çekecek farklı senaryo bulma konusunda sıkıntı yaşayan yapımcıların gözü aydın. Çünkü Türkiye’ye uyarlayacakları bayağı dizi var Japonya’da… İşte diğer uyarlama diziler..."

4 2- İçerde - The Departed (Köstebek)



Son dönemin en ses getiren dizilerinden biri olan İçerde'nin orijinali, yönetmenliğini Martin Scorsese'in yaptığı 2006 yapımı Köstebek filmi. En İyi Film dalında Oscar ödüllü filmin kadrosunda Leonardo Di Caprio, Matt Damon ve Jack Nicholson gibi önemli isimler yer alıyor.

5 3- Anne - Mother Star TV'nin reytingleri altüst eden dizisi Anne, Japon yapımı Mother dizisinin uyarlaması.

6 4- Yüksek Sosyete - High Society



İsmine kadar orijinaliyle birebir olan Yüksek Sosyete, son dönemdeki birçok dizi gibi Güney Kore uyarlaması. Orijinali sadece 16 bölüm süren dizinin yerli versiyonunu biraz daha uzun sürdü.

7 5- Seviyor Sevmiyor - She Was Pretty



Yine bir Güney Kore uyarlaması olan dizinin orijinali yine toplam 16 bölüm. Dizideki esas kız Deniz, imaj olarak da orijinaline sadık kalınan bir karakter. Ancak orijinal karakterin yüzündeki yanıklar yerine uyarlamada aşırı pembe yanaklar tercih edilmiş.

8 6- İlişki Durumu: Karışık - Full House



Sona eren ve "İlişki Durumu: Evli" olarak farklı bir senaryoyla tekrar yayın hayatına başlayan dizinin orijinali yine tek sezonluk bir Kore dizisiydi. İlişki Durumu: Evli yakın zamanda final yaptı.

9 7- Paramparça - Autumn In My Heart



Paramparça dizisinin orijinali oldukça eskiye, 2000 yılına dayanıyor. Dizi birebir uyarlanmamış çünkü orijinalinde şok edici detaylar var. Diziyi takip edenler için örnek verelim; eğer dizi birebir uyarlansaydı öz ailelerini bulduktan sonra yer değiştiren kızlardan Cansu Amerika'ya gidecek ve dönüşte birlikte büyüdüğü ama öz abisi olmayan Ozan'a aşık olacaktı.

10 7- Kiralık Aşk - Can Love Become Money?



Birebir uyarlama olmayan dizinin orijinalinde esas kız bir otelinin CEO'sunun yanına temizlikçi olarak giriyor. Ancak oyunların ortaya çıkış şekli iki dizide de aynı; düğün öncesinde esas oğlan gerçekleri öğreniyor.

11 9- Gülümse Yeter - Smile, You



Daha önce yine bir Kore Uyarlaması olan "Mayıs Kraliçesi"nin senaryosunun kendi eserinden çalıntı olduğunu iddia eden Erdal Özyağcılar başrol olarak rol aldı.

12 10- Rüzgarın Kalbi - Summer Scent



Sezona iddialı başlayan ancak gün değişikliğinden sonra reytinlere yeni düşen bu dizi de bir Kore uyarlaması.

13 11- No. 309 - Fated To Love You



Tek gecelik ilişki sonucu hamile kalma gibi iddialı bir konusu olan dizi, birebir olmasa da çok benzer şekilde kurgulanmış.

14 12- Tatlı İntikam - Get Karl Oh Soo Jung



Bu dizi için birebir uyarlama yerine esinlenme demek daha doğru olur.

15 13- Rengarenk - Nothing Hill (Aşk Engel Tanımaz)



Yayından kaldırılan yaz dizisinin orijinali başrollerini Julia Roberts ve Hugh Grant'in paylaştığı Nothing Hill filminden uyarlanmıştı.