Avlu hangi dizinin uyarlaması? (Yabancı dizi ve sinema filmlerinden uyarlanan diziler)

Star TV'de ilk bölümü yle ekrana gelen Avlu , seyircileri ekrana kilitledi. 20 binin üzerinde tweet atılan avlu etiketi geceye damga vurdu. Sosyal medyada konuşulan konularda bir tanesi de Avlu'nun Orange is New Black'in uyarlaması olduğuydu. Ancak başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse, Kenan Ece, Teoman Kumbaracıbaşı ve Ruçhan Çalışkur'un oynadığı Yüksel Aksu imzalı Avlu, Avustralya dizisi Wentworth’un yasal uyarlaması.

Milliyet'ten Ali Eyüpoğlu'nun My Dangerous Wife isimli yapımdan uyarlanarak seyirciyle buluşmaya hazırlanan 'Tehlikeli Karım’ hakkındaki yazısı şöyle: Güney Kore dizilerini Türkiye’ye uyarladıktan sonra dünyaya ihraç eden yapımcıların yeni format cenneti Japonya… MF Yapım’ın orijinali Japon olan ‘Bizim Hikaye’ ve ‘Kadın’dan dizilerinden sonra Show TV için çektiği ‘Tehlikeli Karım’ da aynı ülkeden... Uyarlama senaryosunu Nalan Merter Savaş ve Vilmer Özçınar’ın yazdığı, Çağrı Bayrak’ın yönettiği dizinin başrollerinde Gonca Vuslateri, Seçkin Özdemir ve Mustafa Üstündağ var. Bige Önal, Erdem Akakçe, Ceren Soylu, Fatih Dönmez, Nilay Erdönmez, Bihter Dinçel, Hakan Atalay ve Emine Şans Umar’ın oynadığı dizi şöyle bir hikaye...

2- İçerde - The Departed (Köstebek) Son dönemin en ses getiren dizilerinden biri olan İçerde'nin orijinali, yönetmenliğini Martin Scorsese'in yaptığı 2006 yapımı Köstebek filmi. En İyi Film dalında Oscar ödüllü filmin kadrosunda Leonardo Di Caprio, Matt Damon ve Jack Nicholson gibi önemli isimler yer alıyor.

5- Seviyor Sevmiyor - She Was Pretty Yine bir Güney Kore uyarlaması olan dizinin orijinali yine toplam 16 bölüm. Dizideki esas kız Deniz, imaj olarak da orijinaline sadık kalınan bir karakter. Ancak orijinal karakterin yüzündeki yanıklar yerine uyarlamada aşırı pembe yanaklar tercih edilmiş.

7- Paramparça - Autumn In My Heart Paramparça dizisinin orijinali oldukça eskiye, 2000 yılına dayanıyor. Dizi birebir uyarlanmamış çünkü orijinalinde şok edici detaylar var. Diziyi takip edenler için örnek verelim; eğer dizi birebir uyarlansaydı öz ailelerini bulduktan sonra yer değiştiren kızlardan Cansu Amerika'ya gidecek ve dönüşte birlikte büyüdüğü ama öz abisi olmayan Ozan'a aşık olacaktı.

7- Kiralık Aşk - Can Love Become Money? Birebir uyarlama olmayan dizinin orijinalinde esas kız bir otelinin CEO'sunun yanına temizlikçi olarak giriyor. Ancak oyunların ortaya çıkış şekli iki dizide de aynı; düğün öncesinde esas oğlan gerçekleri öğreniyor.

9- Gülümse Yeter - Smile, You Daha önce yine bir Kore Uyarlaması olan "Mayıs Kraliçesi"nin senaryosunun kendi eserinden çalıntı olduğunu iddia eden Erdal Özyağcılar başrol olarak rol aldı.

