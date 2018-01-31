Avlu oyuncu kadrosunda kimler var? (İlk tanıtım yayınlandı)
Limon Film imzalı Avlu'nun başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse, Kenan Ece, Teoman Kumbaracıbaşı ve Ruçhan Çalışkur yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda İftarlık Gazoz, Dondurmam Kaymak gibi başarılı projelere imza atan Yüksel Aksu oturuyor. İşte Avlu'nun konusu, ilk tanıtımı, fragmanı ve oyuncu kadrosu...
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Şebnem Dönmez, Star TV merakla beklenen dizisi Avlu'ya dahil oldu.
Uzun süredir ekranlardan uzak olan 43 yaşındaki Dönmez, hapishane müdürü Nihal karakterine hayat verecek.
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Demet Evgar
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3Ceren Moray
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4Nursel Köse
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5Kenan Ece
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6Ruçhan Çalışkur
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Teoman Kumbaracıbaşı
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8Deniz Barut
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9Eslem Akar
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10Şeyla Halis
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11Ayça Damgacı
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Onuryay Evren Tan
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13Hülya Şen
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14Ümmü Putgül
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15Mihrimah Cankur
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16Çiğdem Benli
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Efsane Odağ
Hüseyin Turunç
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KONUSU
“Avlu” özgürlüğünden vazgeçmek zorunda kalan bu kadınların 3.sayfa haberlere yansımayan, mutsuzluğun acı ile yarıştığı Karakuyu’da kendi düzen ve kendi hukuklarına karşı verdikleri yaşam mücadelesini konu alıyor.
Güçlü prodüksiyonu, hayata dokunan hikayesi ve usta oyuncu kadrosu ile “Avlu” çok yakında Star’da başlıyor.
AVLU 1. BÖLÜM FRAGMANI
AVLU'DAN İLK TANITIM