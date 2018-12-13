Avlu'nun Kudret'i Nursel Köse'den rol itirafı

1 "GUDUBETİNDEN KURTULMAK ZAMAN ALIYOR" Avlu'da Kudret karakterine hayat veriyorsunuz. Bir dizinin 'nefret edilen' karakteri olmak nasıl bir duygu?



"Çok zor ve ağır bir karakter, taşıması ağır gelebiliyor bazen. Eve gidip kendime gelmem, Kudret'in gudubetinden kurtulmak, kendime dönmek zaman alıyor. Kötüyü oynamak risk almayı gerektiriyor. Vezirde olabilirsin rezilde.."

2 "KUDRET'İ SEVDİRMEYİ BAŞARDIM" İkinci sezonu devam eden projenizde nasıl geri dönüşler alıyorsunuz?



"Kudretin ölmesini bekleyen bir kesim vardı ama çoğunluk olarak: ölmemesine çok sevindiler. Çünkü ne kadar nefret etselerde ben onlara Kudret'i sevdirmeyi başarmışım..."

3 "İNTİKAM ATEŞİYLE YANIYOR" Kudret karakteri nasıl ilerleyecek, değişim ve dönüşümler olacak mı?



"Avlu dizisi sürekli değişim ve dönüşüm halinde. Aksiyon ve olaylar durulmuyor. Oğlunun ölümünden sonra daha acılı ve sinirli, intikam ateşiyle yanan bir Kudret göreceğiz sanırım"

4 "FENOMENLEŞEN KARAKTERLER VAR" Bu zamana kadar rol aldığınız projelerde oynamayı en sevdiğiniz karakter hangisiydi?



"Kabul ettiğim ve oynadığım tüm rolleri severim, sevmediğim bir rolü oynamıyorum o yüzden tüm rollerimi severek hatırlarım. Fenomenleşen karakterler de var seyircinin çok sevdiği, kabullendiği... Paramparça Keriman örneğin.. Hala caps’leri paylaşılıyor..."

5 KONSANTRASYON AVLU Nursel Köse'nin Avlu'dan sonraki yol haritası nedir?



"Navigasyonu açmadım henüz, çünkü Avlu devam ediyor."

6 "ONUNLA OYNAMAK UNUTULMAZDI" Türkiye'de oyunculuğunu beğendiğiniz ve birlikte rol almak isteyeceğiniz isimler varsa kimler?



"İsim vermeyi sevmiyorum.Tuncel Kurtiz'di mesela, oynadım kendisiyle, unutulmaz oldu."

7 'HEDEFLERİNİZDEN VAZGEÇMEYİN' Oyunculuk eğitimi alan ve bu işi yapacak gençlere önerileriniz neler olur?



"Oyunculuk kendi içinize yaptığınız yoğun bir yolculuktur. Hiç bir engel sizi hedefinizden var geçirmesin."

8 "ACIYI DA MUTLULUĞU DA YAŞIYORUM" 2018'i geride bırakmaya hazırlandığımız günlerde yeni yıldan beklentiniz var mı?



"Acıyı da mutluluğu da, iyiyi de kötüyü de yaşıyorum ve bitiyor."

9 İşte 57 yaşındaki usta oyuncunun Avlu'da hayat verdiği Kudret karakterinden yansıyan diğer kareler...

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