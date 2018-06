Avlu'nun Melis'i Deniz Barut: Hayal etmek bile ürkütücü

Bu kadar ağır bir dramda rol almak psikolojinizi nasıl etkiliyor? Bir cezaevi dekorunun içinde bütün gününü geçirmek bile çok zor bir durum. Böyle buz gibi karanlık bir mekanın içerisinde bir karakteri var etmeye çalışmak aslında psikolojik olarak bizi yoruyor ama aynı zamanda çok keyiflendiren ve motivasyonumuzu tetikleyen bir şey. Sette yaşanan her şeyden çok etkileniyorum. Avlu gibi bir yerde yaşamak zorunda olsanız ne yapardınız? Böyle bir yerde olmayı hayal etmek bile çok güç ve ürkütücü bir şey. Avlu gibi bir yerde olsaydım hayatta kalmak ve zarar görmemek için her şeyle mücadele etmeyi seçerdim. Ama dizideki karakterler kadar cesur olur muydum emin değilim.

Özgürlük konusunda ne kadar hassassınız?



Her şeyden önce fikir özgürlüğü, insanın düşündüğü ve hissettiği her şeyi söyleyebilmesi hayatta her şeyden daha çok önemli. İşte bu yüzden yine samimiyet çok kıymetli. Çünkü özgürlüğün temelinde bu var. Sen samimi olup her şeyi söyleyebiliyorsan, yaşamak istediğin her şeyi yaşayabiliyorsan zaten özgürsün. Mekansal olarak özgürlüğün çok anlamı yok. Fikren özgür olduğun sürece sırtın yere gelmez diye düşünüyorum. Çocuklarıma da bunları geçirebiliyorsam ne mutlu bana.