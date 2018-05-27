Avlu'nun Melis'i Deniz Barut: Hayal etmek bile ürkütücü

1 Başrollerinde Demet Evgar, Azra Kaya ve Nursel Köse gibi isimlerin rol aldığı Avlu'da Melis karakterine hayat veren Deniz Barut Milliyet'e konuştu. İki çocuk annesi olan 53 yaşındaki oyuncu, İki oğlu olduğunu öğrenenlerin şaşırdığını ifade eden Barut, "Galiba yeni dönem kadınlar da hayatlarını yaşayıp geç anne olmayı tercih ediyorlar. Ama benim için hayat öyle akmadı. 23 yaşında çok gençken anne oldum" diyor.



Avlu’da 10’uncu bölümü çekiyorsunuz nasıl bir deneyim?



Bu proje bütün güzel enerjilerin ve hayata aynı pencereden bakan insanların bir araya geldiği bir proje. Teknik kadrodan oyuncu kadrosuna kadar herkes çok yüksek bir motivasyon ve gönül birliği ile çalışıyor. Tam bir kadın dayanışması işi. Avlu’da buluşan birçok kadının kendi hak ve hukukları üzerinden kendi hayatlarını yürütme hikayesi. Çok acı veya tahmin edilmesi çok zor bölümlerimiz oldu.

2 Bu kadar ağır bir dramda rol almak psikolojinizi nasıl etkiliyor?



Bir cezaevi dekorunun içinde bütün gününü geçirmek bile çok zor bir durum. Böyle buz gibi karanlık bir mekanın içerisinde bir karakteri var etmeye çalışmak aslında psikolojik olarak bizi yoruyor ama aynı zamanda çok keyiflendiren ve motivasyonumuzu tetikleyen bir şey. Sette yaşanan her şeyden çok etkileniyorum.



Avlu gibi bir yerde yaşamak zorunda olsanız ne yapardınız?



Böyle bir yerde olmayı hayal etmek bile çok güç ve ürkütücü bir şey. Avlu gibi bir yerde olsaydım hayatta kalmak ve zarar görmemek için her şeyle mücadele etmeyi seçerdim. Ama dizideki karakterler kadar cesur olur muydum emin değilim.

3 Karakteriniz Melis’le aranız nasıl?



Melis sisteme rağmen insanı savunan bir karakter. Sistemin getirdiği bütün düzensizliklere rağmen insanı önemsiyor. Aslında suçlu insan değil toplumdur, toplum insanı suça iter diyor.



Ne kadar idealist birisiniz?



İlkelerimi korumak için çaba sarf ediyorum. İlkeli olmak iş ve özel hayatımda çok önemli. Bunu uygulayabilmek için çok çabaladığımı söyleyebilirim. Dürüstlük ve samimiyet olmazsa olmaz ilkelerim. Samimi olmayan hiç kimseyi etrafımda tutmuyorum ve enerjimi düşürmesine izin vermiyorum. Çünkü ben hiçbir zaman samimiyetsizlik yapmıyorum. Bütün duygularımı açıkça söyleme taraftarıyım. Karşıdakini üzecek bir şey olsa bile söylemeyi tercih ederim. Ancak o zaman doğru bir ilişki kurulduğuna inanıyorum.

4 Özgürlük konusunda ne kadar hassassınız?



Her şeyden önce fikir özgürlüğü, insanın düşündüğü ve hissettiği her şeyi söyleyebilmesi hayatta her şeyden daha çok önemli. İşte bu yüzden yine samimiyet çok kıymetli. Çünkü özgürlüğün temelinde bu var. Sen samimi olup her şeyi söyleyebiliyorsan, yaşamak istediğin her şeyi yaşayabiliyorsan zaten özgürsün. Mekansal olarak özgürlüğün çok anlamı yok. Fikren özgür olduğun sürece sırtın yere gelmez diye düşünüyorum. Çocuklarıma da bunları geçirebiliyorsam ne mutlu bana.

5 Onlara bu konuda öğütleriniz neler oluyor?



Onlara, “Karşınızdaki ne söylerse söylesin, siz kendi süzgecinizden geçirip kendi özgür iradenizle karar verin ve ne yapmak istiyorsanız onu yapın, her şeyi deneyimleyin” derim. Onlara kendi bildiğinizi yapın derken başkalarını kırmadan, onların hayatlarına müdahale etmemeleri, saygı göstermeleri gerektiğini de öğretiyorum. Ben meslek hayatımda da sosyal ilişkilerimde de bunu yapmaya çalışıyorum.