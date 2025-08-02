Avokadonun içindeki yağlar ne kadar sağlıklı?
Kalp sağlığını destekleyen besinler denildiğinde akla ilk gelenlerden biri olan avokado, içerdiği sağlıklı yağlarla beslenme dünyasında öne çıkıyor. Tekli ve çoklu doymamış yağ asitleri bakımından zengin olan bu meyve, yalnızca damak tadına hitap etmekle kalmıyor; aynı zamanda vücut için önemli faydalar da sağlıyor.
İYİ YAĞLARIN GÜCÜ: TEKLİ DOYMAMIŞ YAĞLAR
Avokadodaki toplam yağın yaklaşık %67 ila %71’i tekli doymamış yağlardan oluşur. Bu yağlar arasında en önemlisi ise oleik asit. Özellikle Akdeniz diyetinde sıklıkla yer alan oleik asit, LDL olarak bilinen "kötü" kolesterolün düşmesine yardımcı olurken HDL yani "iyi" kolesterol seviyesini korumaya destek olur. Aynı zamanda kan şekeri dengesine katkı sağlayarak diyabetle mücadelede önemli bir rol oynar.