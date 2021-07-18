Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı Hale Caneroğlu: Oyunculuk mutluluk getirmedi

Avrupa Yakası'nda hayat verdiği Yaprak karakteriyle yıldızı parlayan Hale Caneroğlu, "Oyunculuk ve şarkıcılıkta çok başarılı bir kadındım. Ama bana mutluluk getirmedi" dedi.

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18.07.2021 - 12:43

Avrupa Yakası'ndaki Yaprak karakteri için 70 kişi arasından seçilen Hale Caneroğlu, oyunculuğu bıraktı ve kariyerine başka bir yön verdi.







Hürriyet'e konuşan Caneroğlu, “Kendimle o kadar uğraşmıştım ki o ego, çok törpülendi. Başarının mutluluk getirmediğini anlamıştım. İnsanlara da onu öğretiyorum. Oyunculuk ve şarkıcılıkta çok başarılı bir kadındım. Ama bana mutluluk getirmedi" dedi.







"Mutluluğu ararken kendimle yüzleştim" diyen Caneroğlu, "İnsanlara ‘Değişebilirsiniz, istediğiniz ve hayal ettiğiniz hayatı yaratabilirsiniz’ diyorum. Türkiye’nin en başarılı kadın motivasyonel konuşmacılarından biri oldum. Umarım bu konuşmalarımla ekrana dönerim" diye konuştu.







Caneroğlu, Avrupa Yakası'nın yeniden çekilmesi yönündeki düşüncelerini ise şöyle açıkladı: "Çok büyük bir ekiptik, herkes çok dağıldı. O kadroda o kadar çok star isim var ki… Onları tekrar bir araya getirmek çok kolay bir iş değil."







"Fakat, Gülse Birsel ve onun senaryosu olursa, işler değişebilir. Gülse ile görüşüyorum. Hatta en yakın zamanda Bodrum’da bir araya geleceğiz."

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