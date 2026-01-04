Avrupa Yılın Müzesi Ödülü’ne aday Seddülbahir Kalesi

Bakanlığın titiz restorasyon, koruma ve müzecilik çalışmalarıyla yeniden ayağa kaldırılan Seddülbahir Kalesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2023'te ziyarete açıldığını anımsatan Ersoy, şunları kaydetti:

“Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde kapılarını açan kale, bugün tarih bilincini çağdaş müzecilik anlayışıyla buluşturan güçlü bir kültür mekanı olarak öne çıkıyor. Kültürel miras alanlarında gerçekleştirdiğimiz nitelikli restorasyon ve müzecilik projeleriyle, Türkiye'yi bu alanda örnek gösterilen ülkelerden biri haline getirmeyi sürdürüyoruz.”