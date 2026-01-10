Avrupa'dan Ortadoğu'ya Bursa'nın çöğürleri her yerde

Tohumların Cerrah'da bir yıl içinde çöğüre dönüştüğünü anlatan Bayram, "Tohum anacı en sağlıklı anaçtır, çöğürdür. Bunlarla kurulan bahçeler terbiye edilmesi gerekiyor ki verimli bahçe oluşsun. Bugün Türkiye'de kurulan her meyve bahçesinde, Azerbaycan'da kurulan bahçelerin önemli bölümünde Cerrah imzası var. Bizdeki çöğür olmadan bahçe kurulamaz" dedi.

Bayram, Azerbaycan'ın yanı sıra Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ile Avrupa, Ortadoğu ve Arap ülkelerine ihacatlarının olduğunu belirterek, "Azerbaycan son yıllarda meyvede büyük hamle yapıyor. 15 yıldır Azerbaycan'a milyonlarca çöğür ve fidan gönderildi. Oradaki bahçelerin büyük kısmı, Türkiye'den giden çöğür ve fidanlarla oluşturuldu" diye konuştu.