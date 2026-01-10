Avrupa'dan Ortadoğu'ya Bursa'nın çöğürleri her yerde
İHA
Bursa'da yılda yaklaşık 15 milyon tohumdan anaç (aşılanmamış küçük fidan, çöğür) üretimiyle ülkede kurulan her bahçede imzası bulunuyor.
İnegöl ilçesine bağlı kırsal Cerrah mahallesinde yılda yaklaşık 15 milyon tohumdan aşılanmamış küçük fidan (anaç, çöğür) üretiliyor. Cerrah Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mehmet Bayram, Cerrah'ta uzun zamandır tohum anaç üretildiğini belirterek, kooperatifin 2007'de kurulup 2011'den bu yana profesyonel faaliyetler sürdürdüğünü anlattı.
Bayram 2011 yılına kadar 60 civarında ortakları olduğunu ve ziraat mühendisi çalıştırma zorunluluğu ve kendilerine rakip olan doku kültürü laboratuvarlarınaki üretimin artmasıyla ortak sayılarının 30'a kadar düştüğünü belirtti.
15 MİLYON ANAÇ ÜRETİMİ
Bugün 600 dönüm anaç ve fidan üretimi yapıldığını söyleyen Bayram, anaç olmadan fidan olmayacağını anlattı. 2025 yılında 15 milyon anaç üretimi yaptıklarını söyleyen Bayram, 3 milyona yakın da elma anacı ürettiklerini vurguladı. Konuşmasının devamında ise Bayram şöyle konuştu:
“Tohum anacını üretirken fidanını da üretiriz dedik ve ona başladık. Kimisi sadece çöğür kimi de hem çöğür hem fidan üretiyor. İnegöl'ü Bursa'yı içine katarsak bölgeye yaklaşık 7 milyon da fidan üretimi var. Sadece Cerrah olarak 20 milyon civarında çöğür ve fidan üretiyoruz.”
"EN SAĞLIKLI ANAÇ ÜRETİMİ MARMARA'DA"
Bayram, Türkiye'de fidan üreten veya üretecdek herkesin Cerrah'ı bildiğini dile getirirken "En sağlıklı anaç, fidan üretimi Marmara'da, Bursa'da, İnegöl'de oluyor" dedi.
İnegöllü anaç üreticilerinin tohumlar için ülkenin farklı yerlerine gittiğini aktaran Bayram, "Mesela armut için Ardahan'a giderler. Orada dağda ormanda yabani armut tohumlarını toplarlar. Kayısı Tokat ve Erzincan dağlarından getirilir. Zerdalidir yabani kayısı. Kiraz tohumunu Düzce bölgesinin köylerinden temin ediyoruz. Erik, Bursa ve civarında var. Tohumlar İnegöl'e getirilir ve süreç başlar" ifadesini kullandı.
15 YILDA AZERBAYCAN'A MİLYONLARA FİDAN GÖNDERİLDİ
Tohumların Cerrah'da bir yıl içinde çöğüre dönüştüğünü anlatan Bayram, "Tohum anacı en sağlıklı anaçtır, çöğürdür. Bunlarla kurulan bahçeler terbiye edilmesi gerekiyor ki verimli bahçe oluşsun. Bugün Türkiye'de kurulan her meyve bahçesinde, Azerbaycan'da kurulan bahçelerin önemli bölümünde Cerrah imzası var. Bizdeki çöğür olmadan bahçe kurulamaz" dedi.
Bayram, Azerbaycan'ın yanı sıra Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ile Avrupa, Ortadoğu ve Arap ülkelerine ihacatlarının olduğunu belirterek, "Azerbaycan son yıllarda meyvede büyük hamle yapıyor. 15 yıldır Azerbaycan'a milyonlarca çöğür ve fidan gönderildi. Oradaki bahçelerin büyük kısmı, Türkiye'den giden çöğür ve fidanlarla oluşturuldu" diye konuştu.