Avrupa'nın en büyük sokak festivali Notting Hill Karnavalı başladı
DHA
İngiltere'nin başkenti Londra'da bu yıl 69'uncusu kutlanan ve Avrupa'nın en büyük sokak etkinliği sayılan Notting Hill Karnavalı başladı.
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1İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan 69. Notting Hill Karnavalı dün başladı.
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2Dans, müzik ve renkli sembol giyisi gösterileri ile gerçekleşen karnavalda Karayip esintili yiyecekler tanıtılıyor.
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31966 yılından bu yana her yıl geleneksel olarak düzenlenen karnaval, Notting Hill, Ladbrook Grove ve Westbrone Park semtlerinde kutlanıyor.
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4Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Grenfell Tower yangınında hayatını kaybeden 72 kişi için 72 saniyelik saygı duruşunda bulunuldu.
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5Pazar günü sadece aile ve çocukların katılımına açık olan kutlamalar, bugün her yaş kesiminden bütün katılımcıları ağırlıyor.
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6Geçit töreni Joubert, çelik bantlar, rittim grupları ve Afrikalı davulcularla start aldı.
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7Karnaval alanında yaklaşık 300 civarında yiyecek-içecek standı yer alıyor.
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8Notting Hill Carnival Ltd, tarafından orgazanize edilen etkinlikte 40 bin gönüllü ve 9 bin polis görev alıyor. Yetkililer karnavala yaklaşık 2 milyon civarında katılımcıyı bekliyor.
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9Ayrıca polis, olabilecek terör saldırılarını önlemek amacıyla karnavalın yapılacağı bölgeye giden birçok yolu trafiğe kapatarak kontrol noktaları oluşturdu. Karnaval polisin sıkı güvenlik önlemleri altında gerçekleşiyor.
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10İşte Notting Hill Karnavalı'ndan yansıyan kareler...
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