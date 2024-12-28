Avrupa'yı felaket bekliyor: İki kahin 2025 yılı için aynı öngörüde bulundu!
Tarihin en ünlü kahinlerinden Nostradamus ve Baba Vanga'nın, 2025 yılı için yaptıkları kehanetler ortak noktada buluştu. Önümüzdeki yıla dair ürkütücü öngörülerde bulunan iki kahin de savaşlar, salgınlar ve doğal felaketlerle dolu bir yıl yaşanacağını iddia ediyor. İşte dünyaca ünlü iki medyumun 2025 kehanetleri.
Yaptıkları öngörülerle dünyanın en ünlü kahinleri olan Nostradamus ve Baba Vanga, 2025 yılı için ortak bir öngörüde bulundu.
Tarih boyunca isabetli öngörüleriyle dikkat çeken iki ünlü kahin, insanlığı savaşlar, salgınlar ve doğal felaketlerle dolu bir yılın beklediğini öngördü.