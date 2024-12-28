Avrupa'yı felaket bekliyor: İki kahin 2025 yılı için aynı öngörüde bulundu!

Tarihin en ünlü kahinlerinden Nostradamus ve Baba Vanga'nın, 2025 yılı için yaptıkları kehanetler ortak noktada buluştu. Önümüzdeki yıla dair ürkütücü öngörülerde bulunan iki kahin de savaşlar, salgınlar ve doğal felaketlerle dolu bir yıl yaşanacağını iddia ediyor. İşte dünyaca ünlü iki medyumun 2025 kehanetleri.

Avrupa'yı felaket bekliyor: İki kahin 2025 yılı için aynı öngörüde bulundu! - 1

Yaptıkları öngörülerle dünyanın en ünlü kahinleri olan Nostradamus ve Baba Vanga, 2025 yılı için ortak bir öngörüde bulundu.

Tarih boyunca isabetli öngörüleriyle dikkat çeken iki ünlü kahin, insanlığı savaşlar, salgınlar ve doğal felaketlerle dolu bir yılın beklediğini öngördü.

YAŞAM HABERLERİ

Avrupa'yı felaket bekliyor: İki kahin 2025 yılı için aynı öngörüde bulundu! - 2

NOSTRADAMUS'UN ÖNGÖRÜLERİ

16. yüzyılın ünlü Fransız kahini Nostradamus, "Les Prophéties" adlı eserinde birçok tarihi olayı önceden bildiği iddiasıyla tanınıyor. Nostradamus, 2025 yılı için şu çarpıcı kehanetlerde bulundu:

İngiltere'nin hem iç hem de dış düşmanlarla mücadele edeceği ve acımasız savaşlara sahne olacağını, tarihten gelen ölümcül bir hastalığın yeniden yayılacağını ve 2025 yılında Batılı ülkelerin etkisinin azalacağını, uzun süren savaşların sona ereceğini ancak bu süreçte orduların yıpranacağını öngörüyor. 

Avrupa'yı felaket bekliyor: İki kahin 2025 yılı için aynı öngörüde bulundu! - 3

BABA VANGA'NIN ÖNGÖRÜLERİ 

1996’da hayatını kaybeden Bulgar kahin Baba Vanga, 21. yüzyıla dair birçok dikkat çekici kehanette bulunmuştu. Kehanetleri arasında 11 Eylül saldırıları ve Prenses Diana’nın ölümü gibi olayların bulunduğu iddia ediliyor. Vanga, 2025 yılı için Nostradamus'un öngörülerine benzer kehanetlerde bulunmuş.

Avrupa’yı derinden sarsacak bir savaşın yaşanacağını ve bu savaşın kıtayı yıkıma uğratacağını öngörüyor. Ayrıca Avrupa’da uykuda olan yanardağların patlayacağını ve Amerika’nın batı kıyısında yıkıcı depremler yaşanacağını belirtiyor. Baba Vanga’ya göre Rusya, dünya lideri olarak güç kazanacak ve küresel etkisini artıracak.

Avrupa'yı felaket bekliyor: İki kahin 2025 yılı için aynı öngörüde bulundu! - 4

BİLİM VE TEKNOLOJİDE GELİŞMELER

Her iki kahin de 2025’te tıpta ve teknolojide önemli gelişmeler yaşanacağını öngörüyor: Nostradamus, İngiltere’nin salgınla mücadelede öncü tıbbi ilerlemelere imza atacağını belirtiyor.

Baba Vanga ise laboratuvarlarda yetiştirilen organlar sayesinde nakillerin kolaylaşacağını ve telepatinin gerçeğe dönüşeceğini iddia ediyor.

Avrupa'yı felaket bekliyor: İki kahin 2025 yılı için aynı öngörüde bulundu! - 5

DÜNYA DIŞI YAŞAM

Baba Vanga, 2025 yılında büyük bir spor etkinliği sırasında dünya dışı yaşamla temas kurulacağını öne sürüyor. Nostradamus ise kozmik bir ateş topunun dünyayı vuracağını ve büyük yıkıma yol açacağını tahmin ediyor.

Avrupa'yı felaket bekliyor: İki kahin 2025 yılı için aynı öngörüde bulundu! - 6

Nostradamus ve Baba Vanga’nın kehanetleri her ne kadar ilgi çekici olsa da, birçok uzman bu öngörülerin belirsiz ve yoruma açık olduğunu vurguluyor.

Kehanetlerin doğruluğu sıkça tartışılıyor ve çoğunun doğrulanabilir bir kaynağı bulunmuyor.

Yine de bu öngörüler, dünya genelinde merak uyandırmaya devam ediyor.

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