Avustralya'da doktorları şaşırtan vaka: 1 yaşındaki bebekte demans belirtileri ortaya çıktı

Avustralya'da bir yaşındaki Bella, aniden gelişen sağlık sorunları sonucu ailesini ve doktorları şoke etti. Topallama şikayetiyle hastaneye götürülen minik kız, yapılan testlerin ardından çocukluk çağı demansı teşhisiyle karşılaştı. Aile, bu beklenmedik durumla başa çıkmaya çalışırken, Bella'nın hayatı hızla değişti.

Avustralya'da doktorları şaşırtan vaka: 1 yaşındaki bebekte demans belirtileri ortaya çıktı - 1

Avustralya'da yaşayan  Abbe Baker, bir yaşındaki kızı Bella'nın topallamaya başlamasıyla birlikte tıbbi bir kabusun içine girdi. anne, parktaki oyun sırasında fark ettiği bu durumu eşiyle paylaştıktan sonra, Bella’yı hastaneye götürdü. Röntgen sonuçları kırık veya burkulma belirtisi göstermedi, ancak Bella’nın durumu hızla kötüleşti.

YAŞAM HABERLERİ

Avustralya'da doktorları şaşırtan vaka: 1 yaşındaki bebekte demans belirtileri ortaya çıktı - 2

"ÇOK ZEKİ BİR KIZDI"

Bella'nın vücudunun sol tarafında güç kaybı ve ağrılı kas spazmları yaşanmaya başladı. Nörologlar, başlangıçta viral bir enfeksiyon düşündü, ancak yapılan testlerin negatif çıkması endişeleri artırdı.

Bella, felç benzeri semptomların nedenini bulmaya çalışmak için hastanede MRI, kan testleri, lomber ponksiyon ve genetik ve metabolik testler yaptırdı.

Bella'nın gücü azalmaya devam ederken yapılan testlerin hiçbiri pozitif çıkmadı. iki hafta içinde konuşma yeteneğini kaybeden bebeğin eski halinden eser kalmamıştı. Ailesi "Çok zeki bir kızdı, bir yaşındayken beş kelimelik cümleler kurabiliyordu" ifadelerini kullandı.

Avustralya'da doktorları şaşırtan vaka: 1 yaşındaki bebekte demans belirtileri ortaya çıktı - 3

HAYATLARI TAMAMEN DEĞİŞTİ

Aile, Bella'nın Segawa Sendromu olabileceğini düşündü, ancak doktorlar bunun yerine çocukluk çağı bunaması ile ilişkili bir rahatsızlığa yakalandığını belirtti.

Anne "Doktor kesinlikle nörolojik regresif bozukluğa sahip olduğunu söyledi, bu da temelde bunamanın başka bir terimidir" dedi.

Daha dar bir ölçekte test yapılması gerektiğinden, Bella'nın hangi tür demansa sahip olduğunu belirlemek için bir dizi yoğun test daha yapıldı. Sonuçların Kasım ayında çıkacağı belirtilirken Aniden ortaya çıkan ciddi hastalık, bebeğin ve ailenin hayatını tamamen değiştirdi. 

Avustralya'da doktorları şaşırtan vaka: 1 yaşındaki bebekte demans belirtileri ortaya çıktı - 4

"ARTIK ALIŞTIK"

Baker, "Evimizi satıp hastaneye daha yakın olmak taşınmayı düşüneceğiz çünkü her hastalandığında durumu çok çabuk kötüye gidiyor." dedi.

Yüreği buruk anne, Yaşayan bir cehennemde olduklarını ve kızının sıkıntılarına alıştıklarını söyledi.

Avustralya'da doktorları şaşırtan vaka: 1 yaşındaki bebekte demans belirtileri ortaya çıktı - 5

Baker, "Çocuğumuzun acı çektiği gerçeğine duyarsızlaşmak zorunda kalmamız gerçekten korkunç." dedi.

"Kan testleri beni onun için ağlatırdı ama şimdi ona karşı bağışıklık kazandım çünkü o 7/24 acı çekiyor. Durmaksızın." diye konuştu.  

DAHA FAZLA GÖSTER