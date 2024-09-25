Avustralya'da doktorları şaşırtan vaka: 1 yaşındaki bebekte demans belirtileri ortaya çıktı
Avustralya'da bir yaşındaki Bella, aniden gelişen sağlık sorunları sonucu ailesini ve doktorları şoke etti. Topallama şikayetiyle hastaneye götürülen minik kız, yapılan testlerin ardından çocukluk çağı demansı teşhisiyle karşılaştı. Aile, bu beklenmedik durumla başa çıkmaya çalışırken, Bella'nın hayatı hızla değişti.
Avustralya'da yaşayan Abbe Baker, bir yaşındaki kızı Bella'nın topallamaya başlamasıyla birlikte tıbbi bir kabusun içine girdi. anne, parktaki oyun sırasında fark ettiği bu durumu eşiyle paylaştıktan sonra, Bella’yı hastaneye götürdü. Röntgen sonuçları kırık veya burkulma belirtisi göstermedi, ancak Bella’nın durumu hızla kötüleşti.