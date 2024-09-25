Avustralya'da doktorları şaşırtan vaka: 1 yaşındaki bebekte demans belirtileri ortaya çıktı

HAYATLARI TAMAMEN DEĞİŞTİ

Aile, Bella'nın Segawa Sendromu olabileceğini düşündü, ancak doktorlar bunun yerine çocukluk çağı bunaması ile ilişkili bir rahatsızlığa yakalandığını belirtti.

Anne "Doktor kesinlikle nörolojik regresif bozukluğa sahip olduğunu söyledi, bu da temelde bunamanın başka bir terimidir" dedi.



Daha dar bir ölçekte test yapılması gerektiğinden, Bella'nın hangi tür demansa sahip olduğunu belirlemek için bir dizi yoğun test daha yapıldı. Sonuçların Kasım ayında çıkacağı belirtilirken Aniden ortaya çıkan ciddi hastalık, bebeğin ve ailenin hayatını tamamen değiştirdi.