Avustralyalı itfaiyecilerden 2020 takvimi
Avustralyalı itfaiyeciler, yardım kuruluşlarına bağış toplama amacıyla çıkardıkları takvimin 2020 versiyonunu hazırladı. Takvim sayesinde bugüne dek 5 milyon dolarlık bağış yapıldı.
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1Bir grup Avustralyalı itfaiyeci, tam altı tane 2020 takvimi için kamera karşısına geçti.
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İtfaiyeciler farklı türlerdeki hayvanlarla birlikte poz verdikleri tam altı takvim oluşturdu.
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Altı çeşit takvim; klasik takvim, vahşi yaşam takvimi, kedi takvimi, at takvimi, çiftlik hayvanları takvimi ve köpek takvimi diye adlandırılıyor.
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1993 yılından bu yanan Avustralya’nın farklı itfaiye merkezlerinden itfaiyeciler bir araya gelerek dünyanın en beğenilen takvimlerinden birine imza atıyor.
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Her yıl olduğu gibi itfaiyeciler, 2020 takvimi için de üstleri çıplak ve kaslarını ön plana çıkaracak şekilde poz verdiler.
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İtfaiyeciler, bu takvimi, satışından elde edilecek geliri başta Çocuk Hastanesi Vakfı olmak üzere çeşitli yardım kuruluşlarına bağışlamak için çıkarıyor.
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Takvimler çıkmaya başladığından beri Avustralya’daki çeşitli yardım kuruluşlarına 5 milyon dolarlık bağış yapıldı. Bu miktarın 1,9 milyon doları sadece son beş yıldaki satışlardan elde edilen gelirle oldu.
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Takvimin satışı internet üzerinden yapılıyor.
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9İşte itfaiyecilerin 2020 takviminden kareler...
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