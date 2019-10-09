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Avustralyalı itfaiyecilerden 2020 takvimi

Avustralyalı itfaiyeciler, yardım kuruluşlarına bağış toplama amacıyla çıkardıkları takvimin 2020 versiyonunu hazırladı. Takvim sayesinde bugüne dek 5 milyon dolarlık bağış yapıldı.

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    Bir grup Avustralyalı itfaiyeci, tam altı tane 2020 takvimi için kamera karşısına geçti.
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    İtfaiyeciler farklı türlerdeki hayvanlarla birlikte poz verdikleri tam altı takvim oluşturdu.

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    Altı çeşit takvim; klasik takvim, vahşi yaşam takvimi, kedi takvimi, at takvimi, çiftlik hayvanları takvimi ve köpek takvimi diye adlandırılıyor.

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    1993 yılından bu yanan Avustralya’nın farklı itfaiye merkezlerinden itfaiyeciler bir araya gelerek dünyanın en beğenilen takvimlerinden birine imza atıyor.

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    Her yıl olduğu gibi itfaiyeciler, 2020 takvimi için de üstleri çıplak ve kaslarını ön plana çıkaracak şekilde poz verdiler.

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    İtfaiyeciler, bu takvimi, satışından elde edilecek geliri başta Çocuk Hastanesi Vakfı olmak üzere çeşitli yardım kuruluşlarına bağışlamak için çıkarıyor.

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    Takvimler çıkmaya başladığından beri Avustralya’daki çeşitli yardım kuruluşlarına 5 milyon dolarlık bağış yapıldı. Bu miktarın 1,9 milyon doları sadece son beş yıldaki satışlardan elde edilen gelirle oldu.

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    Takvimin satışı internet üzerinden yapılıyor.

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    İşte itfaiyecilerin 2020 takviminden kareler...
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