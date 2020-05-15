Avusturya Prensesi Maria Galitzine 31 yaşında hayatını kaybetti

ntv.com.tr 15.05.2020 - 09:34
1988 yılında Luxembourg'da doğan Prenses, 5 yaşındayken ailesiyle birlikte Rusya'ya taşındı. Orada Moskova Alman Okulu'na giden Prenses, daha sonra Belçika'ya taşındı ve College of Art & Design'da okudu. Brüksel'in ardından şef eşi Rishi Roop Singh ve 2 yaşındaki oğulları Maxim ile birlikte Chicago ve Houston'da yaşadı ve çalıştı.
Prenses Maria'nın Xenia Galitzine de Matta, Tatiana Galitzine Sierra ve Prenses Alexandra adlarında kız kardeşleri ile Prens Dmitri ve Prens Ioann adlarında erkek kardeşleri bulunuyor.
Annesi Prenses Maria-Anna Avusturya Arşidüşesi unvanı taşırken, babası Prens Piotr Galitzine bir Rus aristokratıydı.