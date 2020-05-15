Avusturya Prensesi Maria Galitzine 31 yaşında hayatını kaybetti

1988 yılında Luxembourg'da doğan Prenses, 5 yaşındayken ailesiyle birlikte Rusya'ya taşındı. Orada Moskova Alman Okulu'na giden Prenses, daha sonra Belçika'ya taşındı ve College of Art & Design'da okudu. Brüksel'in ardından şef eşi Rishi Roop Singh ve 2 yaşındaki oğulları Maxim ile birlikte Chicago ve Houston'da yaşadı ve çalıştı.