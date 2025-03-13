Ay, Dünya’nın gölgesinde kalacak: Kanlı Ay Tutulması ne zaman, saat kaçta başlayacak? Ay tutulması izlenecek mi?
Yeni yılın ilk tam ay tutulması yaşanırken gökyüzü gözlemcileri için görsel bir şölen yaşanacak. Tutulma sırasında Ay belli bir süre boyunca Dünya’nın gölgesinde kalacak. Güneş ışığı, Dünya’nın atmosferinden geçerken mavi ışık filtrelenecek. Kanlı Ay Tutulması’na adını veren kalan ışık ise kızıl görünüme sahip olacak. 2025 yılında iki kez gerçekleşecek doğa olayına şahit olmak isteyenler ise tutulmanın doğrudan izlenip izlenmeyeceğini merak ediyor. Astrolojiyi yakından takip edenler ise burçlar üzerinde etkisine odaklandı. Peki Kanlı Ay Tutulması bu gece mi, saat kaçta başlayacak? İşte, Kanlı Ay Tutulması’nın izleneceği bölgeler…
Tam ay tutulması sırasında Dünya, Güneş ile Ay’ın tam ortasına girerek güneş ışığını engelleyecek ve Ay yüzeyine gölge gibi düşecek. Gök olayı gerçekleşirken ise Ay, kırmızımsı ve kırmızı arasında renk alırken “Kanlı Ay” ortaya çıkacak. Bu yıl iki kez gerçekleşecek tutulma farklı tarihlerde ve farklı bölgelerden izlenebilecek. Tutulmalardan ilki içinde bulunduğumuz mart ayında ikincisi ise eylül ayında gerçekleşecek. Kanlı Ay Tutulması’na şahit olmak isteyenler ise “ Kanlı Ay Tutulması Türkiye’den izlenecek mi” sorusuna cevap arıyor.