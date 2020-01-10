Ay tutulması 2020 ne zaman, saat kaçta? (10 Ocak Yengeç burcundaki dolunay ve ay tutulmasının burçlara getirdikleri)

Bu akşam Yengeç burcunda ay tutulması ve dolunay meydana gelecek. Bu kökten değişen serüvenin 2020 Haziran ve Temmuz aylarında Oğlak-Yengeç aksında meydana gelecek olan tutulmalarla sonlanacak. Yengeç burcunda meydana gelecek dolunay ve ay tutulması Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcunu nasıl etkilecek? (Nigar Bostan / nigarbostan@hotmail.com)

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10 Ocak saat 22:22’de meydana gelecek 20 derece Yengeç’teki Ay tutulması aynı zamanda dolunayın en vurgulu halini gözler önüne serecek. Bu tutulma aslında 2018 Temmuz’dan beri hayatımızda değişim sürecine giren dinamiklerin yolun sonuna doğru yaklaştığını bize gösterecek.

'NEPTÜN TUTULMANIN ANA ROLÜNÜ ÜSTLENECEK' (HAFTALIK BURÇ YORUMLARI TIKLA OKU) 

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Dolunay zamanları kişisel alanımızda, yüksek farkındalıklar kazandığımız zamanlardır. Yeryüzü bu tutulmayla adeta kabuk değiştiriyor. Zira bu süreçte, 22 derecede kavuşacak olan düzen kurucu, sınırları belirleyen, karmanın lordu Satürn ile düzeni yıkıp baştan kuran Plüton Oğlak Burcu’nda sert rüzgarlar estirmek için birlikte düğmeye basıyor.

'NEPTÜN TUTULMANIN ANA ROLÜNÜ ÜSTLENECEK' (HAFTALIK BURÇ YORUMLARI TIKLA OKU) 

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Hayaller, sezgiler, inançlar, hisler gezegeni Balık burcundaki Neptün ise bu sert değişimi daha kabullenici bir enerjiyle kucaklamamıza destek verecek gibi… İlhama açık dönemler…
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Yuva, aile, sevgi, şefkat, koruma, kollama, gelenekler, anıları temsil eden Yengeç Dolunay’ının karşısında Oğlak burcunda hizalanan pek çok gezegen arasında Güneş’in kalbine (Kazimi) yerleşecek olan iletişim kahramanı Merkür, oldukça dikkat çekici bir pozisyona sahip. Sanki bize duygularını içine atma, sevgini de, üzüntünü de, mutluluğunu da cömertçe karşınızdakilerle paylaşın diyor.

 

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Bu dönemde zorlu koşullara rağmen iç sesimize yönelmek, muhtaç olan bir canlıya ya da duruma yardım elimizi uzatmak, meditasyon, dua ve inançlarımızla baş başa kalmak bizlere iyi gelecektir.

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Ay tutulmasının yükselen ve burçlara göre etkisini, geçen haftanın yorumlarında dile getirdim. Bu haftayı tekrar okuyarak, 2020 de yapacaklarınız için ciddi kararlar alıp harekete geçmek için değerlendirin.

 

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Bu kökten değişen serüvenin 2020 Haziran ve Temmuz aylarında Oğlak-Yengeç aksında meydana gelecek olan tutulmalarla sonlanacağını da ajandanıza not etmeyi unutmayın.

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Zira 5 Haziran’da Güneş ve Ay tutulmaları artık, zihin, yetenek, özgürlük, ikilem, hedefe odaklanma, merak, öğrenme, iletişim, ticaret, seyahat, yurt dışı, lojistik, tanıtım, pazarlama gibi daha çok zihinsel ve düşünsel çerçevede gerçekleşecek olan İkizler-Yay aksına kayarak, 2001 Ekim -2003 Nisan ve 2011 Şubat -2012 Ağustos yılları arasında hayatımızdaki değişimleri sanki tekrar önümüze koyacak. 

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Haydi biraz beyninizin kıvrımlarını anılar için çalıştırıp, o dönemlerde neler olduğunu keşfe çıkın. Zira bu keşfin sonunda, 2020 Mayıs-2022 Ocak arasında benzer konular için eşsiz bir seyahatin müjdecisi dönüşü açık bir bilet almaya karar verebilirsiniz. 

 

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“Sadece sevgi dolu bir bakış, insanın hayatını değiştirebilir”… (Osho)

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