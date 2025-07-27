Ay tutulması ne zaman, nasıl gerçekleşir? 2025 tam Ay tutulması Türkiye'den görülecek mi?
Ay tutulması, dolunay evresinde belirli dönemlerde gerçekleşiyor. Astronomi ile ilgilenenler tutulma takvimini takip ediyor. 2025 yılında meydana gelen Ay ve Güneş tutulmalarına bir yenisi daha ekleniyor. Tam Ay tutulması olarak gerçekleşecek olaya Türkiye'den de şahit olunacak. Peki, Ay tutulması ne zaman, saat kaçta?
Gökyüzündeki hareketliliğe ilgi duyanlar için tam Ay tutulması heyecanı başladı. Dünya, Güneş ile Ay arasında kalır ve böylece Dünya'nın gölgesi Ay üzerine düşer. Bir kaç saat süren bu tutulmalar; Parçalı Ay tutulması, yarı gölgeli Ay tutulması ve tam Ay tutulması şeklinde üçe ayrılır. İşte, Ay tutulması için beklenen tarih...