Ay tutulması ne zaman, nasıl gerçekleşir? 2025 tam Ay tutulması Türkiye'den görülecek mi?

Ay tutulması, dolunay evresinde belirli dönemlerde gerçekleşiyor. Astronomi ile ilgilenenler tutulma takvimini takip ediyor. 2025 yılında meydana gelen Ay ve Güneş tutulmalarına bir yenisi daha ekleniyor. Tam Ay tutulması olarak gerçekleşecek olaya Türkiye'den de şahit olunacak. Peki, Ay tutulması ne zaman, saat kaçta?

Ay tutulması ne zaman, nasıl gerçekleşir? 2025 tam Ay tutulması Türkiye'den görülecek mi? - 1

Gökyüzündeki hareketliliğe ilgi duyanlar için tam Ay tutulması heyecanı başladı. Dünya, Güneş ile Ay arasında kalır ve böylece Dünya'nın gölgesi Ay üzerine düşer. Bir kaç saat süren bu tutulmalar; Parçalı Ay tutulması, yarı gölgeli Ay tutulması ve tam Ay tutulması şeklinde üçe ayrılır. İşte, Ay tutulması için beklenen tarih...

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Ay tutulması ne zaman, nasıl gerçekleşir? 2025 tam Ay tutulması Türkiye'den görülecek mi? - 2

AY TUTULMASI NEDİR, NASIL OLUŞUR?

Ay tutulmasında; Dünya, Güneş ile Ay arasında yer alır. Dünya’nın gölgesi Ay üzerine düşer. Ay, Dünya etrafındaki yörüngesinde ilerlerken, konumuna göre tam veya kısmi olarak Dünya’nın gölge konisinin içine girer. Bu durum tam veya parçalı tutulmaları meydana getirir.

Ay tutulması ne zaman, nasıl gerçekleşir? 2025 tam Ay tutulması Türkiye'den görülecek mi? - 3

AY TUTULMASI NE ZAMAN 2025?

2025 yılının bir sonraki Ay tutulması 7 Eylül'de tam Ay tutulması olarak gerçekleşecek. Tutulma yarı gölgeli şekilde 18:28'de başlayacak. Tam tutulma ise saat 20:30'da olacak. Tutulma 23:55'te sonlanacak.

Ay tutulması ne zaman, nasıl gerçekleşir? 2025 tam Ay tutulması Türkiye'den görülecek mi? - 4

AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Tam Ay tutulması, dünyanın pek çok noktasından görülecek. Türkiye'de ise Ay tutulmuş olarak doğacak.

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