Ay tutulması ne zaman, nasıl gerçekleşir? 2025 tam Ay tutulması Türkiye'den görülecek mi?

Gökyüzündeki hareketliliğe ilgi duyanlar için tam Ay tutulması heyecanı başladı. Dünya, Güneş ile Ay arasında kalır ve böylece Dünya'nın gölgesi Ay üzerine düşer. Bir kaç saat süren bu tutulmalar; Parçalı Ay tutulması, yarı gölgeli Ay tutulması ve tam Ay tutulması şeklinde üçe ayrılır. İşte, Ay tutulması için beklenen tarih...