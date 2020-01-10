Ay tutulması ne zaman ve saat kaçta? (10 Ocak 2020) Ay tutulması burçlara etkileri nasıl olacak?

Yuva, aile, sevgi, şefkat, koruma, kollama, gelenekler, anıları temsil eden Yengeç Dolunay’ının karşısında Oğlak burcunda hizalanan pek çok gezegen arasında Güneş’in kalbine (Kazimi) yerleşecek olan iletişim kahramanı Merkür, oldukça dikkat çekici bir pozisyona sahip. Sanki bize duygularını içine atma, sevgini de, üzüntünü de, mutluluğunu da cömertçe karşınızdakilerle paylaşın diyor.